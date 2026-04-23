POSEBAN TJEDAN NA BRAČU

U Večeri za 5 kuhat će Nikola: 'On je super! Glavni u društvu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom

Admiral

Odlična ekipa članova bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava nastavlja se odlično zabavljati svake večeri ovotjedne 'Večere za 5', a danas će ih u Bolu ugostiti Nikola Topalović. Suprug i otac tri djevojčice, 36-godišnji Nikola voli provoditi vrijeme s obitelji na osami, a u svom poslu uživa, kao i u druženju s ekipom.

PRŠTE KOMENTARI Josip oduševio kandidate, ali i gledatelje: Vidi se, dobar čovjek
Josip oduševio kandidate, ali i gledatelje: Vidi se, dobar čovjek

„Vatrogastvo mi je velika ljubav. Mislim da to ne možeš raditi ako to ne voliš, moraš biti predan tom poslu“, kaže današnji domaćin, a njegovi gosti dodaju: „Čarli je super. Zabavan, glasan, glavni u društvu“, reći će Žana, a Tino zaključiti: „Veseljak. Svako društvo bi trebalo imati jednog Čarlija.“

Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom. „Meni se sve ovo sviđa“, zadovoljno će reći Tino.

PALE SU DESETKE Bračka ekipa 'Večere za 5' opet se odlično zabavila: 'Znao sam da ću se ja kod tebe najesti'
Bračka ekipa 'Večere za 5' opet se odlično zabavila: 'Znao sam da ću se ja kod tebe najesti'

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli. Kako to nerijetko ide u Dalmaciji, Nikolu su počeli zvati 'mali od Čarlija' i 'Čarli Junior'. „I dan danas kad se upoznajem s ljudima i dajem im ruku predstavljam se kao Nikola Čarli“, kaže domaćin.

Kako će se ekipa provesti danas - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri
Ljubav bez pravila

Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri

Maja Šuput otkrila je što ju je osvojilo kod Šime Eleza i kako im veza funkcionira
FOTO Nova avantura: Maja i Šime otišli su u Crnu Goru, pogledajte kako uživaju
NA PUTOVANJU

FOTO Nova avantura: Maja i Šime otišli su u Crnu Goru, pogledajte kako uživaju

Iako zasad nisu objavili niti jednu zajedničku fotku, otkrile su ih snimke prizora iz istog restorana. Maja i Šime uživali su u Podgorici, a nakon toga su otišli u Budvu
FOTO Pobjednik 'Života na vagi' otkrio broj koji je sve iznenadio! Evo kako Dominik sad izgleda
FANTASTIČNA TRANSFORMACIJA

FOTO Pobjednik 'Života na vagi' otkrio broj koji je sve iznenadio! Evo kako Dominik sad izgleda

U show je Dominik Šarić ušao sa 169,9 kilograma, a izašao lakši za 57,3 kilograma, što mu je na kraju donijelo i pobjedu u devetoj sezoni. Sve je oduševio vrhunskom transformacijom

