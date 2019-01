U 'Zadruzi' se stalno seksala, a prije realityja bila prostitutka

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to se sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U četvrtom nastavku serijala Hrvati progovaraju koliko su zaradili u srpskim realityjima.

Jedan od rijetkih koji ima iskustva sa sudjelovanjem u reality emisijama u Hrvatskoj i Srbiji je Neven Ciganović (46).

- Razlika između hrvatskih i srpskih realityja je, mogao bih reći, skoro pa kao nebo i zemlja. Kad su realityji u pitanju, mi slobodno možemo reći da smo dvije potpuno različite kulture. Mi Hrvati to još pokušavamo isfuravati kao da se radi o pravom realityju - priča nam Cigi i nastavlja:

- Hrvatski realityji su potpuni promašaji. Loša produkcija, loš casting, manjak ideja, uvijek glumimo da smo konzervativni, nemamo nimalo tog reality šmeka... To, nažalost, rezultira jednim užasno dosadnim programom na televiziji. Kao glavni preduvjet za uspjeh u nekoj emisiji ovakvog formata Cigi ističe karizmu. Bez nje, kaže nam, ne možete ništa.

- Reality u karijeri može pomoći samo ako bilo od kojih tih sudionika raspolaže s karizmom. Slobodno mogu reći da ja tu, kad je reality forma u pitanju, nemam apsolutno nikakvu konkurenciju, što zbog iskustva, što zbog svoje karizme - kaže Cigi, koji je otvoren za ulazak u još emisija.

‘Sa 16 godina počela sam se prostituirati...’

Jedna od najkontroverznijih natjecateljica srpskih realityja sigurno je 18-godišnja Mina Vrbaški. U ‘Zadrugu’ je ušla još dok je bila maloljetna, a promijenila je nekoliko seksualnih partnera tijekom prve sezone. Prošli tjedan priznala je kako se prije ulaska u reality bavila ‘najstarijim zanatom’ - prostitucijom.

- Imala sam 16 godina kad sam se počela baviti prostitucijom. To su bili najgori dani u mojem životu. Kod kuće je bila teška situacija, a nismo imali ni za kruh. Slala sam novce svaki drugi ili treći dan, a majka me stalno ispitivala odakle mi novac. Govorila sam da sam ga posudila. Želim da moja obitelj zna da sam sve radila samo zbog njih - rekla je Mina, a nekoliko dana nakon toga majka ju je i podržala.

Mina je nedavno srpskim medijima otkrila i da nikad neće oprostiti ocu što ju je napustio.

- Majka i baka su me odgajale, tata nikad nije bio u toj priči, i to mu nikad neću oprostiti. Nažalost, znam tko mi je otac, ali smo na ratnoj nozi. Ne volim ga - priznala je Mina. Odlučila je javno otkriti i sve detalje o obitelji.

- On i mama se nikada nisu vjenčali. Otišao je od kuće kada sam bila mala. Godinama se nije javljao, niti nam je pomagao. Nismo ga zanimale ni mama ni ja - rekla je Mina. Dodala je kako se otac sada želi vratiti u njezin život, ali da ga ona neće.

- U posljednje vrijeme mi se javlja i govori mi što bi trebala raditi. Ja mu kažem: 'Pa gdje si bio svih ovih godina?' Počeo je glumiti figuru oca u posljednje dvije i pol godine i nikako ne mogu da mu objasnim da mi sad ne treba - rekla je.

