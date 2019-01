Seksa na izvoz: Hrvati ispričali mračnu stranu srpskih realityja

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to se sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U četvrtom nastavku serijala Hrvati progovaraju koliko su zaradili u srpskim realityjima.

Reality program je odraz stanja u društvu u kojemu živimo, prikazuje sliku i priliku različitih profila ljudi te je čisti prikaz različitih slojeva društva i različitih obiteljskih odnosa u kojima su odrastali kandidati. Skup totalno različitih karaktera ljudi na jednome mjestu dovoljan je da u tim specifičnim situacijama na čisto izađe sve ono što su možda neki od njih tajili u sebi cijeli život, kaže nam Milan Milošević (41), voditelj srpskog realityja 'Zadruga', čiji je i sam bio sudionik te odmah nastavlja:

- Sve to čini izuzetno zanimljivim zabavni program, dok se svi sudionici useljavaju u domove naših gledatelja putem malih ekrana.

Oni predstavljaju stvarnost i realnost samo na malo agresivniji i detaljniji način - dodaje Milan. Za one koji ne znaju, “Zadruga” je najveći srbijanski reality, a za potrebe snimanja napravljen je cijeli grad. U tom 'gradu' živi oko 50 stanara, a tučnjave i seks su dio svakodnevice. Milan nas uvjerava kako ništa nije unaprijed dogovoreno, nego je sve posljedica suživota različitih profila ljudi.

- Kao prvo, seksualne scene nisu ono što mi želimo kao adut koji dajemo gledateljima, a događaju se najspontanije, baš kao i u vanjskom svijetu, i ne predstavljaju, po našemu mišljenju, nikakav bauk, nego nešto što se događa između dvoje zaljubljenih ljudi - priča nam Milan, kojemu se ulazak u reality isplatio, ali to se ne dogodi svakome.



- Ulazak u reality je mač s dvije oštrice. Dakle, može vam donijeti mnogo dobroga, a također vas može baciti u nepovrat. Kako sijete, tako žanjete - kaže Milan, koji kaže kako se od sudjelovanja u ovakvim emisijama može dobro zaraditi. A zarada je bila glavni motiv Hrvaticama Anamariji Džambazov (30) i Josipi Karimović (23) za prijavu u srpske reality emisije.

- Kod nas u Hrvatskoj seks pred kamerama nije česta pojava, dok toga u Srbiji ima jako puno. Ja sam od honorara za četiri mjeseca boravka u realityju ‘Parovi’ zaradila za automobil i nove grudi - priča nam otvoreno Josipa Karimović, koju je hrvatska publika upoznala u realityju ‘Ženim sina’. A u reality je Josipa ušla kako bi zaradila za - školovanje!

- Za pet godina se vidim kao odgojiteljica djece u predškolskoj dobi, s vlastitom linijom ženske odjeće, dvoje djece i mužem. Ne pitajte me kako ću to sve stići - priča nam Josipa, koja kaže da je bilo i jako puno nemoralnih ponuda.

- Radila sam kao hostesa dvije godine i često se susretala s nemoralnim ponudama. Ne biste vjerovali koju hrabrost ljudi dobiju kad popiju, zaborave da imaju žene kući, pa obećavaju sve i svašta, što je meni degutantno - kaže Josipa, koja se ne osvrće na komentare na pojedine snimke.

- Voljela sam plesati na bazenu, a sad.... Nekad se nešto malo više vidjelo, sve je to dio showa - kaže nam Josipa za kraj te dodaje kako joj je reality pomogao i otvorio neka nova vrata u životu. I dok je Josipa otvorena za ulaske u nove reality emisije, Zagrepčanka Anamarija Džambazov nema dobra iskustva.



- Nikad više ne bih ušla u reality. Iskreno, još imam traume jer biti zatvoren s pedesetak ljudi je izuzetno naporno i stresno. Bilo je tu svega. Svakodnevno sam gledala seks i tučnjave jer je to dio srpskih reality programa. Dvije godine sam provela u realityju, a razlog zbog kojeg sam ušla su novac i slava. Mnogo novca produkcija uzima ako naprimjer spavate tijekom dana ili upadate voditelju u riječ, ali sam svejedno uspjela zaraditi dovoljno da uložim u karijeru. Snimanje pjesama nije ‘jeftin’ sport, a meni je karijera trenutačno na prvome mjestu. Trenutačno sam zadovoljna brojem gaža koje imam u ‘stvarnom životu’ tako da mi ne pada napamet ponovno ući u reality - otvoreno će Anamarija.

A pravi profesionalac za reality emisije je Vinkovčanin Tin Mlivić (21). Prvo je sudjelovao u realityju 'Anno', zatim u kulinarskom showu '3, 2, 1 - kuhaj', a posljednju gažu imao je u srpskim 'Parovima'.

- U Srbiji svaka osoba koja uđe u reality je zvijezda. Ono što su bogovi bili u Grčkoj, to smo mi danas. U Hrvatskoj su svi reality igrači propali, osim mene, naravno. Zarađivao sam 1000 eura tjedno, kako bi se u narodu reklo: ‘Koliko para, toliko muzike’. Ja sam u top pet najplaćenijih na Balkanu. U ‘Big Brotheru’ postoji tajni sat kad se ne prenosi ništa, a u ‘Zadruzi’ i ‘Parovima’ to ne postoji. Sve se prenosi od 0 do 24 - priča nam Tin, koji se ne srami seksa pred kamerama.

- Pa ja sam se seksao s tri djevojke ispred kamera. Seks je, naravno, bio fantastičan i ne vidim nikakav problem u tome - kaže nam Tin, koji se veseli nekim novim reality projektima. Jedan od rijetkih koji ima iskustva sa sudjelovanjem u reality emisijama u Hrvatskoj i Srbiji je Neven Ciganović (46).

- Razlika između hrvatskih i srpskih realityja je, mogao bih reći, skoro pa kao nebo i zemlja. Kad su realityji u pitanju, mi slobodno možemo reći da smo dvije potpuno različite kulture. Mi Hrvati to još pokušavamo isfuravati kao da se radi o pravom realityju - priča nam Cigi i nastavlja:

- Hrvatski realityji su potpuni promašaji. Loša produkcija, loš casting, manjak ideja, uvijek glumimo da smo konzervativni, nemamo nimalo tog reality šmeka... To, nažalost, rezultira jednim užasno dosadnim programom na televiziji. Kao glavni preduvjet za uspjeh u nekoj emisiji ovakvog formata Cigi ističe karizmu. Bez nje, kaže nam, ne možete ništa.

- Reality u karijeri može pomoći samo ako bilo od kojih tih sudionika raspolaže s karizmom. Slobodno mogu reći da ja tu, kad je reality forma u pitanju, nemam apsolutno nikakvu konkurenciju, što zbog iskustva, što zbog svoje karizme - kaže za kraj Cigi, koji je otvoren za ulazak u još emisija.

Jedna od najkontroverznijih natjecatelja sigurno je 18-godišnja Mina Vrbaški. U ‘Zadrugu’ je ušla još dok je bila maloljetna, a promijenila je nekoliko seksualnih partnera tijekom prve sezone. Prošli tjedan priznala je kako se prije ulaska u reality bavila ‘najstarijim zanatom’ - prostitucijom.