U Zagrebu će pjevati Peki, Grše, ali i Prazna Lepinja, Pseća plaža te Smrdljivi Martini: Evo kada...

Za samo dva tjedna Zagreb ponovno postaje domaćin proljetnog open-air spektakla – Zagreb Beer Festa. Od četvrtka, 5. lipnja do nedjelje, 8. lipnja, Park dr. Franje Tuđmana pretvara se u središte dobre glazbe, vrhunskog piva i opuštene atmosfere na otvorenom.

Posjetitelje očekuje raznolika ponuda pivskih osvježenja, druženje na otvorenome te nastupi čak osamnaest glazbenih izvođača, među kojima su: Grše, Let 3, Psihomodo Pop, Letu Štuke, My Baby, Kukus i mnogi drugi. Ulaz na festival je besplatan, a uz već objavljen finalni line-up, sada je dostupan i dnevni program.

Foto: Marko Lopac

Nakon objave konačne liste izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjem Zagreb Beer Festu, poznat je i detaljan dnevni raspored koncerata. Osmo izdanje festivala u četvrtak će otvoriti Grše i Peki, dok će veliko finale u nedjelju pripasti sarajevskoj grupi Letu Štuke i zagrebačkom trap trojcu Kukus.

Četvrtak, 5. lipnja, rezerviran je za snažan uvod u festivalski vikend, a koncertnu pozornicu preuzeti će četiri glazbena imena koja jamče raznovrstan zvuk i odličnu atmosferu. Majmunska posla, svježi zagrebački bend kojeg slijedi Prazna Lepinja, eksplozivni rock bend kojeg predvodi Hiljson Mandela. Publiku će zagrijavati i mladi Drnišanin, 'princ Zagore', Peki, a vrhunac večeri donosi jedan od najpopularnijih imena domaće trap scene - Grše.

Foto: Marko Lopac

Petak, 6. lipnja donosi eklektičan spoj žanrova, od alternativnog do psihodeličnog rocka: bend Smrdljivi Martini, zagrebačka audio-vizualna skupina Pseća plaža, iz Nizozemske na pozornicu dolazi trio, uvelike obožavan u Hrvatskoj, My Baby, a večer će zaključiti riječki legendarni Let 3.

Subota, 7. lipnja u znaku je raznolikog zvuka domaće alternativne i pop scene - Big Block Band, zagrebačka rock grupa Šumski, potom Podočnjaci, trap-pop senzacija iz Kutine, novi dvojac zagrebačke scene Špiro i Tej, te finale večeri - legende hrvatskog rocka Psihomodo Pop.

Foto: Marko Lopac

Nedjelja, 8. lipnja, posljednji dan festivala, donosi pet žanrovski raznolikih nastupa koji će zaokružiti ovu glazbenu cjelinu. Slušat ćemo bend Aracataca, AC/DC tribute bend Ballbreakers, te pop-punk bend Luzeri. Vrhunac večeri donose sarajevska grupa Letu Štuke i zagrebački trap trojac Kukus.

Uz navedene koncerte na otvorenom, festival će i ove godine nuditi širok izbor od preko 180 vrsta piva iz raznovrsnih industrijskih i craft pivovara. Dosadašnja izdanja festivala okupila su više od tristo tisuća posjetitelja, čineći ga jednim od najomiljenijih i najiščekivanijih proljetnih događaja u Zagrebu i okolici.

Foto: Marko Lopac

Ovogodišnji Zagreb Beer Fest trajat će četiri dana, od 5. do 8. lipnja, s besplatnim ulazom za sve posjetitelje, a sve detalje možete pratiti na Facebook i Instagram stranicama festivala. Organizator je yem.