U životu Kuma soula Zagreb je bio jedna od posljednjih stanica

James Brown rođen je 1933. na današnji dan. Nastupati je počeo 1955. u sastavu 'The Flames'. Isprva je svirao bubnjeve, no ubrzo se svojom karizmom nametnuo kao frontmen benda.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

U svojoj bogatoj karijeri, koja je trajala ravno pola stoljeća, Brown je prodao milijune albuma. Zanimljiva je činjenica da nikada nije zasjeo na prvo mjesto top-ljestvice pjesama, iako je 60-ih i 70-ih godina bio na vrhuncu glazbene karijere te unatoč tome što ga se opravdano nazivalo 'Kumom soula' ('The Godfather of Soul').

Publici se predavao bez rezerve. Njegovi su nadimci bili Mr. Dynamite, Soul Brother No. 1, Minister of Super Heavy Funk, The Godfather of Soul, Mr. Sex Machine, The Hardest Working Man in Showbusiness i mnogi drugi. Publika ga pamti po legendarnim hitovima kao što su 'Please, Please, Please', 'Papa's Got a Brand New Bag', 'I Got You (I Feel Good), 'Get Up (I feel like being a Sex Machine)' i 'Living in America'.

Foto: PA/Pixsell

Njegov privatni život bio je prepun skandala. Više puta je uhićen zbog droge, posjedovanja oružja, obiteljskog nasilja, tučnjava sa ili bez pucnjave, a svojim seksualnim skandalima i razvratnim ponašanjem punio je medijske stupce.

Dobitnik je brojnih glazbenih nagrada i priznanja, između ostalog i Grammyja za svoj hit 'Papa's Got a Brand New Bag', a 1985. skladao je pjesmu 'Living in America' za kultni film Rocky IV'. Iste godine Brown je ušao u Kuću slavnih rock'n'rolla. Osim kao glazbenik, okušao se i kao glumac, a posebno upečatljiva uloga bila je ona Cleophusa Jamesa u filmu 'The Blues Brothers' iz 1980.

Nešto više od mjesec dana prije smrti, 5. studenog 2006., posjetio je Zagreb gdje je nastupio u dvorani Dražena Petrovića, a malo tko mogao se nadati da će upravo taj nastup biti zabilježen kao jedan od Brownovih posljednjih izlazaka na binu.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Večeras odlazim. Želim da paziš na moju suprugu i malenog čovjeka. U vatri sam. Gorim. Gorim - bile su to posljednje riječi koje je James Brown uputio svom menadžeru i dugogodišnjem prijatelju Charlesu Bobbitu, a nakon toga je duboko udahnuo i zauvijek zatvorio oči.

Pjevač, tekstopisac, plesač i zabavljač, osoba za koju se kaže da je neizbrisivo transformirala glazbu 20. stoljeća preminuo je na sam Božić 2006. u Atlanti, u 74. godini, od zatajenja srca.