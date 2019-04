U 'Zvijezdama' je otkrio tužnu životnu priču, a sad čeka bebu

Nastavnik glazbenog iz Čakovca i frontmen benda Genova, Hrvoje Krištofić, koji se natjecao 2018. u zadnjoj sezoni glazbenog showa ‘Zvijezda’, postat će uskoro otac, otkriva RTL.hr. Mladi pjevač nastupa i s ocem, Srećkom Krištofićem, a akustični duo se zove Like Father Like Son Band. U 'Zvijezdama' je otkrio kao mu je majka preminula kada je imao 16 godina, a odgajali su ga baka i tata. Od oca je naslijedio ljubav prema glazbi...

Čakovčanin i njegova djevojka Marta Bacinger prijateljima su otkrili da im u srpnju stiže beba. Hrvoje kaže kako razmišljaju i o svadbi, ali ne znaju još točan datum.

Krištofić uskoro izdaje dva singla - prvi će biti samostalni te još nije siguran da li će ga predstaviti pod svojim imenom ili pseudonimom HJER, i kaže kako mu se glazbena karijera preokrenula otkako se natjecao u ‘Zvijezdama’.

Samostalni singl mladi pjevač posvećuje Marti te joj pjesmom želi, kako kaže, izraziti ljubav, osjećaje i zahvalnost.

- Radim na pjesmama i želja mi je kompletirati album - kaže.

S kolegama iz 'Zvijezda' se čuje i prati njihov rad. Mladima koji se žele ostvariti kroz glazbu savjetuje da budu čvrsti, slušaju savjete, ne bježe od obaveza i svakodnevno rade na sebi te naglašava kako su rad i ustrajnost temelj uspjeha.

Podsjetimo, u 'Zvijezdama' mu je mentor bio Petar Grašo (43).

- Kupio si me s tim što voliš grupu Toto kao i ja - rekao je tada Grašo. Madi Hrvoje otpjevao je pjesmu Atomskog skloništa 'Za ljubav treba imat dušu' i iako mu se Jacques prvi podignuo, pa zatim Nina i ostali, na kraju se on jedini spustio nazad.

- Ja sam se podignuo prvi, ali nisi za mene, no smatram da te ovaj show treba jer si kvalitetan - zaključio je Jacques Houdek (38), a Grašo mu postao mentor.

Krištofić je u showu pjevao mnoge poznate hitove, domaće i strane. Pjevao je veliki hit grupe Whitesnake 'Here I Go Again', pjesmu 'Zašto praviš slona od mene' Dina Dvornika, singl 'Ljubavna' Parnog Valjka te 'Za ljubav treba imat dušu' hit Atomskog skloništa'.