Ubojičina žena stiže: Hit Ryana Reynoldsa dobit će nastavak

Prošle godine u kina je stigao film duhovito prevedenog naslova 'Čuvaj me s leđa', to jest 'The Hitman's Bodyguard'. Glavne uloge imali su Samuel L. Jackson koji je glumio najtraženijeg plaćenog ubojicu na svijetu i Ryan Reynolds, u ulozi vrhunskog tjelohranitelja koji je dobio je zadatak zaštititi ga od bilo kakvih problema.

Osim njih dvojice se u filmu pojavio i Gary Oldman, kao nemilosrdni i krvožedni istočnoeuropski diktator, a režije se prihvatio Patrick Hughes, koji je radio i na trećem filmu franšize 'Plaćenici'. Premda je radnja bila podosta jednostavna i klišeizirana, film su bez ikakvog problema izvukli kvalitetni glumci, pa je na proračunu od samo 30 milijuna dolara zaradio čak 176 milijuna bruto zarade.

Foto: Twitter/Screenshot

A čim je zarada toliko dobra, nastavak dolazi. Drugi film u nečemu što bi bez problema mogao postati serijal zove se 'The Hitman's Wife's Bodyguard', to jest 'Čuvaj me s leđa 2', kako će vjerojatno kod nas biti prevedeno.

Dobra vijest jest da se vraća redatelj Hughes, no loša je da svoje uloge još uvijek nisu potvrdili niti Reynolds, kao ni Jackson. Doduše, kako je prvi film bio jako isplativ, najvjerojatnije će prihvatiti snimanje drugog filma. A iako još uvijek nije objavljeno ništa o radnji, posve je moguće kako će se sve vrtjeti oko lika Salme Hayek, koja je glumila Soniu Kincaid.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Datum dolaska filma nije objavljen, ali studio je objavio kako će film doći 'uskoro', što god točno to značilo. Reynoldsa u međuvremenu možemo pogledati u filmu 'Deadpool 2', koji u kina, u distribuciji Blitz Filma, dolazi 17. svibnja.

Tema: FILM