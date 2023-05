Udaje se Marija Ramadanovski, kćer preminulog Džeja: Ispunit će njegovu želju, nedostaje joj

Marija Ramadanovski, kćerka pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog, danas se udaje za svog izabranika Stefana Davidovića.

Navodno b bi prvi ples trebao biti na Džejevu pjesmu "Sunce ljubavi", piše Avaz.

- Mnogi njegovi hitovi svirat će se na svadbi, želio je vidjeti kćer sretnu! Naravno, kao i svaki otac, ali nije imao vremena razgovarati s njom o tome. Marija nije ovo planirala! Ona i Stefan su se zabavljali godinu i pol - rekla je Andrijana Tomanić, koja je s Džejom bila do posljednjeg dana njegova života.

Na velikoj proslavi očekuje se oko 300 uzvanika, a goste će zabavljati Rule band i nekoliko kolega koji su surađivali s Džejom.

Marija je ranije otkrila kako joj otac jako nedostaje.

- Bila sam opsjednuta sa svojim ocem. On je za mene bio Bog. Sad kad njega nema, učim 'hodati'. On je upravljao mojim životom, za sve sam ga pitala i sad s 24 godine učim voditi brigu o sebi. Nikad mi nije prijetio da bilo što moram, ali kada bi mi rekao da je to nešto najbolje za mene uvijek sam ga slušala i uvijek je bio u pravu. Do njega nisam nikoga bliskoga izgubila, a sada sam ostala bez najrođenijeg. Iskreno, nadala sam se da će još minimalno deset godina živjeti, ali Božja volja. Teško mi je, ali navikavam se - priča Marija.

