Udaje se zvijezda 'The Voicea' i bivša pjevačica Teške industrije

<p>Glazbenica <strong>Lucija Lučić </strong>(23), koja se prije četiri godine natjecala u showu 'The Voice', a potom postala i pjevačica Teške industrije, odbrojava zadnje dane do vjenčanja. Početkom studenog prošle godine zaručila se za dečka <strong>Roberta Vidovića</strong>.</p><p>Na društvenim mrežama objavljuje cijeli tijek priprema za vjenčanje.</p><p>Lucija i Robert u nedjelju su slavili djevojačku i momačku večer. Bivša natjecateljica 'Voicea' je za tu priliku odjenula bijelu kratku i lepršavu haljinu. Na glavi je imala krunu te je preko sebe 'nabacila' lentu na kojoj piše 'mladenka'. </p><p>Crkvena ceremonija najavljena je za 4. rujna u Retkovcu, a potom će slavlje nastaviti u jednom restoranu u Sesvetskom Kraljevcu. Lucija nestrpljivo iščekuje svadbu i ne skriva uzbuđenje zbog velikog dana. </p><p>Iako više nije pjevačica glazbenog sastava Teška industrija, za kojeg je pjevala godinu dana, Lucija i dalje redovito nastupa.</p><p>Tad je u Teškoj industriji naslijedila <strong>Maju Bajamić</strong>, a sad je članica novog benda i često imaju gaže. Obitelj ju je oduvijek podržava u želji da postane pjevačica.</p><p>Sa šest godina snimila je album dječjih pjesama 'Hoda maca po klaviru', a dvije godine kasnije borila se za nastup na dječjem Eurosongu.</p>