Obavijesti

Show

Komentari 2
SRETNE VIJESTI

Udala se glazbenica i umjetnica Nora Bago: 'Bilo je savršeno...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Udala se glazbenica i umjetnica Nora Bago: 'Bilo je savršeno...'
Foto: Instagram

Publika ju pamti po komičnim skečevima koje objavljuje na društvenim mrežama, a oni prikupljaju milijune pregleda. Samo na Instagramu, prati ju 98 tisuća ljudi

Glazbenica, umjetnica i pjevačica Nora Bago s Brača, poznata i pod imenom Zipssssy otkrila je da se ovaj vikend udala.

- Ante i Nora Ćurković. Hvala našin kumovima, roditeljima, familijama, prijateljima, volimo vas sve jako puno i presretni smo šta smp mogli s vama podilit najlipši dan u našen životu. Hvala don Stipanu šta nas je spojia prid Bogon. Hvala i svima u organizaciji šta ste dali sve od sebe da bude savršeno i upravo je tako i bilo - napisala je ispod emotivnog videa.

VIRALNO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA VIDEO je hit! Bračanka pokazala kako se zapošljava u Hrvatskoj: Uvjet? Niste u političkoj stranci?
VIDEO je hit! Bračanka pokazala kako se zapošljava u Hrvatskoj: Uvjet? Niste u političkoj stranci?

Ovo ljeto oduševila je publiku videom koji na humorističan način prikazuje razgovore za posao i procese zapošljavanja u Hrvatskoj. Video je objavila uz opis: "Jeste i vi kvalificirani za ove poslove?".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Sjećate se nje? Sara je u 'Život na vagi' skinula 30 kilograma, a evo kako ona danas izgleda
BORBA S TEŽINOM

Sjećate se nje? Sara je u 'Život na vagi' skinula 30 kilograma, a evo kako ona danas izgleda

Sara Sitarić u 'Životu na vagi' je bila prije šest godina, a u show je ušla s 18 godina i 137,7 kg. Na posljednjem vaganju imala je 103 kile. No tu njena transformacija nije stala
Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima
POZDRAVILA JE SVE

Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima

Iako je kratko na Tajlandu, oduševila je ljubitelje ovog natjecanja za ljepotu. Ispod videa ljudi joj šalju poruke podrške, broj pratitelja na Instagramu joj raste, a neki joj predviđaju visok plasman

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025