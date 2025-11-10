Udala se glazbenica i umjetnica Nora Bago: 'Bilo je savršeno...'

Glazbenica, umjetnica i pjevačica Nora Bago s Brača, poznata i pod imenom Zipssssy otkrila je da se ovaj vikend udala.

- Ante i Nora Ćurković. Hvala našin kumovima, roditeljima, familijama, prijateljima, volimo vas sve jako puno i presretni smo šta smp mogli s vama podilit najlipši dan u našen životu. Hvala don Stipanu šta nas je spojia prid Bogon. Hvala i svima u organizaciji šta ste dali sve od sebe da bude savršeno i upravo je tako i bilo - napisala je ispod emotivnog videa.

Ovo ljeto oduševila je publiku videom koji na humorističan način prikazuje razgovore za posao i procese zapošljavanja u Hrvatskoj. Video je objavila uz opis: "Jeste i vi kvalificirani za ove poslove?".