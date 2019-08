Udala se Goulding, svadbu nisu propustili Katy Perry i Bloom

Pjevačica Ellie Goulding (32) udala se nakon dvije godine veze za zaručnika Caspara Joplinga. Par se vjenčao u gotičkoj katedrali York ispred koje su se okupili brojni obožavatelji, ali i poznate 'face' koje su došle na svadbu.

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Među njima su princeze Beatrice (31) i Eugenie (29), glumac Orlando Bloom (42) u pratnji djevojke, pjevačice Katy Perry (34) te James Blunt (45) i Sienna Miller (37).

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Očekivalo se da će stići i princ William (37) i Kate Middleton (37), s obzirom na to da je ona nastupila na njihovom vjenčanju 2011., a pjevala je i lani na vjenčanju princeze Eugenie, gdje je izvela hit 'Love Me Like You Do'.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Nakon svečane ceremonije, gosti su nastavili sa slavljem u luksuznom dvorcu Howard, gdje je u nedjelju organiziran ručak za sve uzvanike.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Ellie i njezin odabranik zamolili su sve goste da ne kupuju darove, već da novac doniraju humanitarnim udrugama koje oni podržavaju.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Inače, par je za planiranje vjenčanja angažirao istu agenciju koja se brinula o svadbi princa Williama i Kate Middleton, princa Harryja (34) i Meghan Markle (38) te Pippe Middleton (35) i Jamesa Matthews (44).