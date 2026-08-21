Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske

Lana Radeljak (26) uskoro će stati pred oltar, a prije velikog dana s najbližim prijateljicama otputovala je na Siciliju, gdje slavi djevojačku zabavu. Kći poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (83) i pokojne glumice Ene Begović za ovu je posebnu priliku odabrala sunce, bazen i talijanski ugođaj.

Da je riječ upravo o djevojačkoj, otkrio je detalj na staklenim vratima prostora u kojem djevojke borave. Ondje ih je dočekao natpis 'Ciao to Miss', posvećen budućoj mladenki. Lana je pokazala i dio raskošnog smještaja okruženog zelenilom i stijenama, a društvo dane provodi uz bazen.

Foto: Instagram

Buduća mladenka uživala je uz bazen u bijelom kupaćem kostimu, što je bio prikladan izbor za djevojačku zabavu, dok su joj društvo pravile prijateljice. Detalje samog slavlja Lana zasad nije otkrivala, baš kao ni puno toga vezanog uz nadolazeće vjenčanje. Lana će se udati za svog dugogodišnjeg partnera Antonija Barišića, s kojim se zaručila početkom svibnja prošle godine.

Foto: Instagram

Tad je pokazala dijamantni prsten i uz fotografiju kratko napisala: 'Plot twist.' Kasnije je otkrila da prosidbu nije očekivala, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku. Posebno joj je značila i njegova gesta prije samog pitanja. Antonio je najprije otišao do njezina oca Josipa Radeljaka i pitao ga za Laninu ruku.