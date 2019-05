Udala se Maja Šuput: Martina Tomčić pjevala na ceremoniji...

Pjevačica Maja Šuput (39) udala se za Nenada Tatarinova (36). Cijelu ceremoniju snimalo je nekoliko kamermana, a pjevačica je organizirala i dronove. Prije nego što su mladenci stali pred matičarom zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić (44). Nakon što je matičar pitao pjevačicu uzima li Nenada za svog supruga, Maja je glasno viknula 'da'. Pjevačicu je do olltara vodila majka, a nakon što je ceremonija završila počela je padati kiša.

- Draga Maja, dragi Nenade svečano objavljujem da je brak između vas sklopljen - rekao je matičar nakon čega je zasvirala pjesma 'Love me like you do'.

Živjeli mladenci, vikali su razdragani uzvanici na svadbenoj fešti na istarskom imanju, gdje su pjevačica i Nenad organizirali vjenčanje.

- Odsad me zovite gospođa Tatarinov - ponosno je cijeloga dana vikala Maja prijateljima i obožavateljima. Iako je vjenčanje planirala odraditi u tajnosti, ipak nije uspjela zadržati bujicu emocija. Cijelu zabavu, kao i uzvanike, Maja je snimala dronom.

Svega nekoliko sati prije najvažnijeg tuluma svatovska pjevačica zaručnika je iznenadila ogromnim plakatom koji je postavila na ulazu u Rovinj.

- Prisežem i pred Bogom i pred narodom: u dobru i zlu, od danas do zauvijek. Službeno, tvoja Tatarinova - napisala je Maja na jumbo plakatu.

Prvi gosti na slavlje su stigli već u petak. Maja se pobrinula da se pred njih iznesu najfinije delicije, a gosti su oduševljeno pozirali i hvalili se na društvenim mrežama kadrovima gdje se na nekoliko šankova posluživao šampanjac, najfinija vina, kokteli... Na dan svadbene svečanosti, malo iza podneva, stigli su prvi gosti. Mladenka ih je dočekala u pripijenoj elegantnoj haljini optočenoj šljokicama u kojoj je nasmijana dočekivala i pozdravljala razdragane svatove.

Njezin Nenad također se odlučio za bijelo pa je uz hlače, košulju i sako, kombinirao tamne mokasinke i bijeli šešir.

Sa suprugom rasplesao se uoči ceremonije i pozirao s cigarom u ustima. Ulaz u raskošno imanje mladenci su zatvorili za znatiželjnike, a do podne su vrijedno osoblje i organizatori vjenčanja puštali glazbu i mjerili glasnoću jer su svatovskoj pjevačici prije nekoliko godina usred svadbe upali policajci. Među najveselijim gostima bili su njezin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.