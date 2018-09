Udala se pjevačica grupe E.N.I.: 'Bilo je opušteno i romantično'

Pjevačica Ivona Maričić (38), članica iz grupe E.N.I., udala se za kolegu glazbenika Anthonyja Kukuljana (43) prošlog vikenda na otoku Krku. Vjenčanje je bila u tajnosti te su objavom iznenadili obožavatelje, ali i mnoge prijatelje. Sretne vijesti Ivona je potvrdila za portal Extravagant.

- Htjeli smo opušteno, toplo, veselo i s najdražima, tako je i bilo. Maslinik Ulika na Krku, pokraj mog rodnog Kornića - objasnila je pjevačica za portal. Ona i njezin odabranik, koji je član glazbene grupe 'The Ant', pozvali su samo članove svoje uže obitelji te se sve odvilo u intimnom tonu.

Njezine kolegice iz riječke pop grupe E.N.I., Elena Tomeček, Nikolina Tomljanović i Iva Močibob, također su prisustvovale njihovoj svadbi. One su 1997. godine predstavljale Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom 'Probudi me'. Grupa je do 2012. godine izdala sedam albuma.