Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) i Larissa Kalaus (24) - jednu od Kraljica šoka, članica ženske rukometne reprezentacije koja je osvojila broncu na zadnjem Europskom prvenstvu u petak su gostovale u emisiji na Prvom programu Hrvatske televizije, u zabavnom talk showu '5.com s Danielom'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Šuput je odmah na početku otkrila kako je dugo maštala o odlasku na Eurosong, ali joj se želja nikada nije ispunila.

- Išla bih na Eurosong. Uložila bih u nastup i napravila pravi spektakl. Puno puta su mi fanovi rekli da bi bila dobar kandidat, ali na natjecanju 'Dora' to nije 'urodilo plodom'. Sada sam odustala. Dolaze mladi ljudi i bore se za svoju 'koru kruha' - priznala je Maja koja nestrpljivo čeka povratak na pozornicu.

- Od 1. svibnja nastavljam sa svadbama osim ako gospodin Capak ne odluči drugačije. Mi pjevači radimo treću smjenu i moramo imati određeni prag tolerancije. Ima svega, ali teško me netko može izbaciti iz takta. U ovom poslu moraš imati socijalnu inteligenciju - otkrila je pjevačica pa se prisjetila jednog nastupa.

- Jedan mladoženja me angažirao bez da je rekao svojoj djevojci. Njoj sam bila najdraža pjevačica i trebalo je biti iznenađenje. Kada sam došla u hotel zaštitar me zamotao kako me nitko ne bi prepoznao pa sam izgledala kao pečeno janje na ražnju - prisjetila se Maja.

Voditeljica Daniela Trbović (57) pripremila je kratki kviz za gošće. Naime, u sedam sekundi gost mora nabrojati tri države ili životinje na određeno slovo.

- Tri države na slovo v - pitala je Daniela Maju. Pjevačicu je, izgleda, pitanje malo zbunilo pa je 'kao iz topa' rekla: Washington i Warsaw.

Šuput je otkrila i kako je u trudnoći 'dobila' samo šest kilograma, ali i kako još uvijek nema ime za sina.

- Uvijek kada dođem doma i smirim se, mali krene boksati. Pa sam mislila super, imam noćno dijete, ali onda mi je liječnik rekao da je to zato što sam tada mirna - rekla je.

Potom je Šuput opjevala i svoja dva hita - 'Čista petica' i 'Ne lomi mi srce'. Nosila je dugu rozu haljinu kojom je naglasila trudnički trbuščić. Ogrnula se šlafrokom s perjem, ali čini se kako je 'zaboravila' grudnjak...