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PROŠLO JE 20 GODINA

Udovica Stevea Irwina prisjetila se njihovih posljednjih dana

Piše 24sata,
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Udovica Stevea Irwina prisjetila se njihovih posljednjih dana
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Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL
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Steve je tad s djecom, Bindi i Robertom, gradio ljuljačke, penjao se po drveću i provodio vrijeme s njima. Terri danas kaže da je upravo tad sve nekako usporilo i da je obitelj bila potpuno zajedno

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Terri Irwin oglasila se u povodu 20. godišnjice smrti supruga Stevea Irwina, legendarnog 'Lovca na krokodile'. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju Stevea s jednim od gmazova koje je toliko volio te napisala kako joj je s godinama stekla širu perspektivu i bolje razumijevanje svega što su zajedno prošli. Prisjetila se i posljednjeg razdoblja koje je obitelj provela zajedno, tijekom šestotjedne ekspedicije na kojoj su istraživali krokodile. Steve je tad s djecom, Bindi i Robertom, gradio ljuljačke, penjao se po drveću i provodio vrijeme s njima. Terri danas kaže da je upravo tad sve nekako usporilo i da je obitelj bila potpuno zajedno.

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Vjeruje da svatko dobije priliku za oproštaj, samo što često ne zna da je upravo taj trenutak posljednji. Zato je poručila fanovima da cijene svaki trenutak proveden s onima koje vole. Steve Irwin poginuo je 4. rujna 2006. godine, u dobi od 44 godine. Ronio je s disalicom u plitkome moru na grebenu Batt Reef uz obalu Australije, gdje je snimao dokumentarni film “Ocean’s Deadliest”. Prišao je golemoj raži, koja je iznenada reagirala i bodljom mu probila srce. Ekipa je odmah pokušala pomoći i oživiti ga, no ozljeda je bila smrtonosna.

Foto: Instagram

Terri se nakon njegove smrti nikad nije preudala, a prije je govorila da ni ne planira tražiti novog partnera. Unatoč tome, godinama su je povezivali s mnogim poznatim muškarcima, među kojima su bili Paul Hogan, pokojni Hulk Hogan, Russell Crowe i Richard Wilkins. Sve je glasine demantirala.

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Za People je 2021. godine govorila i o tim pričama, a otkrila je da joj je najlaskavija bila ona koja ju je povezivala s Russellom Croweom. Rekla je da je on dobar čovjek i veliki prijatelj njihove obitelji te da ga voli i zato što je volio Stevea. Steve i Terri zajedno su izgradili Australia Zoo i cijelo svoje konzervacijsko carstvo, koje je počelo iz malog parka gmazova što su ga Steveovi roditelji otvorili 1970. godine.

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Foto: Supplied by J Cummings/PRESS ASS

Serijal 'Lovac na krokodile' emitirao se od 1996. do 2004. godine i Stevea pretvorio u svjetsku televizijsku zvijezdu. Njegova smrt 2006. godine šokirala je milijune gledatelja koji su ga godinama pratili u susretima s krokodilima, zmijama i drugim opasnim životinjama. Australia Zoo nedavno se našao i u radnom sporu s Ericom Henning, koja je spasilac divljih životinja. Slučaj je završio pred australskom komisijom Fair Work, koja je presudila u njezinu korist. Henning je dobila višu klasifikaciju od one koju joj j zoološki vrt prije priznavao.

Steve Irwin at London Zoo
Steve Irwin at London Zoo | Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL

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