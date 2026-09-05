Udovica Stevea Irwina prisjetila se njihovih posljednjih dana

Terri Irwin oglasila se u povodu 20. godišnjice smrti supruga Stevea Irwina, legendarnog 'Lovca na krokodile'. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju Stevea s jednim od gmazova koje je toliko volio te napisala kako joj je s godinama stekla širu perspektivu i bolje razumijevanje svega što su zajedno prošli. Prisjetila se i posljednjeg razdoblja koje je obitelj provela zajedno, tijekom šestotjedne ekspedicije na kojoj su istraživali krokodile. Steve je tad s djecom, Bindi i Robertom, gradio ljuljačke, penjao se po drveću i provodio vrijeme s njima. Terri danas kaže da je upravo tad sve nekako usporilo i da je obitelj bila potpuno zajedno.

Vjeruje da svatko dobije priliku za oproštaj, samo što često ne zna da je upravo taj trenutak posljednji. Zato je poručila fanovima da cijene svaki trenutak proveden s onima koje vole. Steve Irwin poginuo je 4. rujna 2006. godine, u dobi od 44 godine. Ronio je s disalicom u plitkome moru na grebenu Batt Reef uz obalu Australije, gdje je snimao dokumentarni film “Ocean’s Deadliest”. Prišao je golemoj raži, koja je iznenada reagirala i bodljom mu probila srce. Ekipa je odmah pokušala pomoći i oživiti ga, no ozljeda je bila smrtonosna.

Foto: Instagram

Terri se nakon njegove smrti nikad nije preudala, a prije je govorila da ni ne planira tražiti novog partnera. Unatoč tome, godinama su je povezivali s mnogim poznatim muškarcima, među kojima su bili Paul Hogan, pokojni Hulk Hogan, Russell Crowe i Richard Wilkins. Sve je glasine demantirala.

Za People je 2021. godine govorila i o tim pričama, a otkrila je da joj je najlaskavija bila ona koja ju je povezivala s Russellom Croweom. Rekla je da je on dobar čovjek i veliki prijatelj njihove obitelji te da ga voli i zato što je volio Stevea. Steve i Terri zajedno su izgradili Australia Zoo i cijelo svoje konzervacijsko carstvo, koje je počelo iz malog parka gmazova što su ga Steveovi roditelji otvorili 1970. godine.

Foto: Supplied by J Cummings/PRESS ASS

Serijal 'Lovac na krokodile' emitirao se od 1996. do 2004. godine i Stevea pretvorio u svjetsku televizijsku zvijezdu. Njegova smrt 2006. godine šokirala je milijune gledatelja koji su ga godinama pratili u susretima s krokodilima, zmijama i drugim opasnim životinjama. Australia Zoo nedavno se našao i u radnom sporu s Ericom Henning, koja je spasilac divljih životinja. Slučaj je završio pred australskom komisijom Fair Work, koja je presudila u njezinu korist. Henning je dobila višu klasifikaciju od one koju joj j zoološki vrt prije priznavao.