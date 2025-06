Uf, Justin Baldoni ostao je bez odštete! Sud odbacio milijunsku tužbu protiv Blake Lively...

Sudac u New Yorku odbacio je tužbu Justina Baldonija tešku 400 milijuna dolara protiv njegove bivše kolegice Blake Lively, javlja BBC. Baldoni i Lively, koji su zajedno glumili u filmu 'It Ends with Us' iz 2024., već su mjesecima u pravnoj bitci, a suđenje je bilo zakazano za iduću godinu.

Sudac Lewis Liman u ponedjeljak je odbacio Baldonijevu protutužbu, u kojoj je tvrdio da je žrtva iznude, klevete i drugih optužbi. Baldoni je tužbu podnio nakon što je Lively prošle godine protiv njega pokrenula pravni postupak, optuživši ga za seksualno uznemiravanje i vođenje kampanje blaćenja njezina imena.

