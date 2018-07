Uglađena prva dama imala je nezasitan apetit za seksom...

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, poznatija i kao Jackie Kennedy Onassis bila je supruga jednog od najpoznatijih i najomiljenijih predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Johna. F. Kennedyja, koji je ubijen u atentatu 1963. godine.

Osim što je tri godine bila prva dama SAD-a, te ikona ženstvenosti, inteligencije, profinjenosti i ljepote, također je poznata po svojem doprinosu u očuvanju povijesne arhitekture te kulture.

Danas vjerojatno nema osobe koje barem jednom nije čula za Jackie, što ju čini ženom koja je stvarala povijest. Ipak, jedna stvar je najviše golicala maštu javnosti - njezin i više nego zanimljiv ljubavni život.

Raskinula zaruke pa upoznala Kennedyja

Jacqueline Lee Bouvier rođena je 28. srpnja 1929. u Southamptonu. Brak njezinih roditelja potrajao je do 1940. godine, a zatim se njezina majka dvije godine poslije udala za Hugha D. Auchinclossa, bogatog nasljednika tvrtke Standard Oil.

Foto: Wikimedia

Nakon završetka školovanja zaposlila se u novinama The Washington Times-Herald, gdje je bila fotoreporterka. U to vrijeme bila je zaručena za mladog brokera Johna Husteda, no zaruke su trajale samo tri mjeseca.

Ubrzo nakon toga Jackie je upoznala svog budućeg supruga Johna F. Kennedyja na večeri kod zajedničkih prijatelja. Nedugo nakon toga su postali par, a godinu dana poslije objavili su svoje zaruke, te se oženili 12. rujna 1953. godine.

Priča o Jackie i Johnu

Zajednički život započeli su u McLeanu u Virginiji. Dvije godine kasnije teško se nosila sa spontanim pobačajem jer je sanjala da dobiju dijete. Godinu dana poslije doživjela je još veću tragediju, rodila je mrtvorođenu djevojčicu. Te iste godine preselili su se u Georgetown. Sreća im se konačno nasmiješila 1957. godine kada je rodila djevojčicu Caroline.

Jackie i Johnu najsretnija je bila 1960. jer je ona tada rodila sina, a on je najavio predsjedničku kandidaturu i pobijedio.

Iako je u početku bio plan da Jackie aktivno sudjeluje u suprugovoj kampanji, ubrzo je saznala da je trudna te je na savjet liječnika ostala u obiteljskom domu gdje je odgovarala na pisma, pratila televizijske reklame, davala intervjue za televiziju i tiskovine, te pisala tjednu kolumnu pod nazivom 'Campaign Wife'.

Prva dama koja se pamti

Samo dva tjedna nakon što je John izabran za predsjednika, Jackie je rodila sina Johna, kao jedna od najmlađih prvih dama SAD-a.

S obzirom na njenu ljepotu, šarm i inteligenciju, svjetla reflektora bila su često usmjerena baš prema njoj i, iako je vrlo rado davala intervjue te bila fotografirana, nastojala je zadržati svoju privatnost i privatnost svoje djece. Jackie je ubrzo postala miljenica političkih i društvenih krugova u kojima se kretala, te je vrlo rado organizirala društvena događanja u Bijeloj kući.

Foto: Večernji.hr/Reuters

Njezin stil odijevanja kopirale su brojne dame širom SAD-a i diljem svijeta, te je na neki način postala i modna ikona. Upravo su to sve stvari zbog kojih je postala jedna od najpopularnijih prvih dama svih vremena.

Atentat u Dallasu

Koliko je 1960. bila lijepa i uspješna za Kennedyjeve, toliko je 1963. bila strašna. Jackie je ponovno zatrudnjela, no zbog preranog poroda, dijete je umrlo, a 21. studenog u Dallasu. u svečanoj automobilskoj povorci kada je sa suprugom prolazila ulicama grada, John je ubijen hicem u glavu.

Poznate su snimke njene reakcije kada je pokušala izaći iz auta nakon što suprug bio ustrijeljen, a bila je uz njega i u bolnici kada je preminuo. Na počeku pogreba, svoj vjenčani prsten stavila je na prst ubijenog supruga i izjavila: 'Sada više ništa nemam' ('Now I have nothing left').

Foto: Večernji.hr/Reuters

Njezin ružičasti kostim, koji je nosila taj dan u Dallasu i koji je bio zaprljan krvlju, nije željela skinuti ni kada je potpredsjednik Johnson polagao zakletvu uz objašnjenje: 'Želim da vide što su učinili Jacku' ('I want them to see what they have done to Jack'). Njezino dostojanstveno držanje na suprugovom pogrebu mediji su nazvali 'kraljevskim'.

Druga strana medalje

I dok će mnogi doći do zaključka da je Jackie Kennedy zapravo bila 'žena bez' mane, postoji i druga strana priče koja je sve, samo ne savršena.

Naime, Kennedy je bio poznat kao veliki zavodnik i ženskaroš, a njegova supruga uvijek je imala reputaciju uglađene dame, dražesne i ljupke žene koja je patila zbog njegovih afera. Ipak, u knjizi 'Jacqueline Kennedy Onassis, A Life Beyond Her Wildest Dreams' Darwin Porter i Danforth Prince bivšu prvu damu Amerike prikazali su u dosad neviđenom svjetlu - kao nimfomanku.

Jackie je, pišu, imala nezasitan apetit za seks isto kao i njen suprug John. Bila je strastvena i spavala je s mnogim muškarcima prije, tijekom i nakon JFK-a. Warren Beatty, Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra i Marlon Brando tek su neki od onih koje je zavela.

Branda je odvela kući na večeru nakon što su se napili u jednom klubu. Pustila je ploču Waynea Newtona i plesali su. Čvrsto se stiskala uz njega. Bacio ju je na sofu i strastveno su se ljubili.

- Prvo je čekala da je pozovem u krevet, ali kad je vidjela da to neću učiniti uzela je stvar u svoje ruke i pitala me želim li provesti noć s njom - napisao je Brando u svojim memoarima.

William Holden Jackie je naučio oralnom seksu. Sestri je pričala da je William jako uredan i da joj je bio užitak pružati mu oralno zadovoljstvo.

Foto: Večernji.hr/Reuters

- Ako se nakon tjedan dana sa mnom vrati Kennedyju u Washington, on bi trebao doći i osobno mi zahvaliti zbog svega čemu sam je naučio - pohvalio se jednom prilikom Holden.

Prijatelj bračnog para Kennedy, Gore Vidal, ispričao je da su John i Jackie zapravo igrali igru kad je bila riječ o seksu. I pričali su o svojim seksualnim eskapadama.

Nevinost izgubila u liftu

Jackie je nevinost htjela izgubiti što prije moguće. To se dogodilo u liftu s Johnom P. Marquandom. Kad je dobila svoj prvi automobil, Mercury kabriolet, kovala je planove kako će dečke namamiti da se seksaju s njom. Oca je nagovorila da je pusti da studira u Parizu i tamo je počela njena 'seksualna renesansa'. Ubrzo nakon toga upoznala je Kennedyja te se kasnije za njega i udala. Ipak, čini se da brak nije u potpunosti ispunio njezina očekivanja.

JFK je bio loš ljubavnik

Nezadovoljna seksualnim životom u braku, Jackie je zadovoljstvo potražila u drugim muškarcima. Svađali su se i JFK ju je prisilno poslao u kliniku u Massachusettsu u kojoj su je elektrošokovima liječili od depresije.

- John nije bio dobar u krevetu. Uvijek je želio seks na brzaka i odmah nakon toga išao bi telefonirati, bio je opterećen poslom - povjerila se Jackie prijatelju.

S Paulom Newmanom našla se u hotelu. Htjela ga je nagovoriti da u javnosti da svoju podršku Bobbyju Kennedyju s kojim je tada bila u vezi. Prijatelju Trumanu Capoteu povjerila se da joj je bilo jako čudno seksati se s Newmanom jer je imao isti penis kao njen pokojni suprug.

S Tedom je ljubav vodila na dekici na travi

Nakon što je JFK 1963. ubijen, Jackie je bila u vezi s njegovim bratom Bobbyjem. Nisu se ni trudili sakriti aferu. Manje je ipak poznato da je paralelno s Bobbyjem i nakon njegova ubojstva Jackie imala aferu i s Tedom Kennedyjem. Goli su ležali na dekici na travi i vodili ljubav. Vidjeli su je ljudi koji su radili za Aristotlea Onassisa, tadašnjeg Jackienog zaručnika, i javili mu to, no on ju je svejedno oženio.

Drugi brak

Kada je pet godina poslije ubijen i Robert F. Kennedy, brat JFK-a, Jackie se počela bojati za svoju sigurnost i sigurnost svoje djece, te je napustila zemlju. Nedugo nakon toga udala se za Aristotela Onassisa, bogatog grčkog brodograditelja i brodovlasnika koji joj je mogao osigurati sigurnost i privatnost koja je bila potrebna njoj i djeci.

Foto: REUTERS/PXL

Nakon udaje, izgubila je sve privilegije i povlastice koje je imala kao udovica američkog predsjednika. Rezultat je bio velika medijska pažnja te neprestano praćenje paparazza, a u medijima je dobila novi i nadimak 'Jackie O'.

Kada je Onassisov sin Aleksander poginuo u avionskoj nesreći 1973. godine, njegovo zdravlje počelo je slabjeti, te je umro dvije godine poslije pa je Jackie po drugi puta sa 46. godina postala udovica. Nakon smrti i pravne bitke s njegovom jedinom kćerkom Athinom naslijedila je 26 milijuna dolara.

Karijera i bolest

Nakon Onassisove smrti, odlučila je pronaći posao u kojem bi uživala pa je prihvatila posao urednika u Viking Pressu. Njezina karijera u toj tiskovini naglo je prekinuta nakon dvije godine jer je ta izdavačka kuća objavila knjigu koja se na fikcijski način bavila Kennedyjevim ubojstvom. New York Times lažno ju je optužio da je ona imala 'prste' u objavljivanju knjige, te je zbog toga dala otkaz. Nakon toga zaposlila se u Doubledayu kao pomoćna urednica.

Od sredine 70-ih pa sve do smrti njezin životni suputnik bio je Maurice Tempelsman, bogati belgijski industrijalac i trgovac dijamantima.

Jackie je 1993. godine dijagnosticiran Hodgkinov limfom i iako su prognoze na početku bile optimistične, limfom se proširio, te je umrla u snu, 19. svibnja 1994. godine, dva i pol mjeseca prije svojeg 65. rođendana. Pokopana je uz svog prvog supruga Johna, sina Patricka i kćer Arabellu.