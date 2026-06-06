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Uh, koje pete! Seve iz ormara izvadile štikle stare 10 godina pa u njima zaigrala košarku

Pjevačica je pokazala zanosnu figuru, ali i da dominira i sportskim terenom u videu kojeg je objavila uoči nastupa u Makarskoj. No mnogi su primijetili štikle koje su nekoć bile veoma popularne
Uh, koje pete! Seve iz ormara izvadile štikle stare 10 godina pa u njima zaigrala košarku
Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet… Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu, napisala je Severina ispod svog videa na Instagramu koji je oduševio mnoge. | Foto: Instagram
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Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet… Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu, napisala je Severina ispod svog videa na Instagramu koji je oduševio mnoge. | Foto: Instagram
Komentari 5

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