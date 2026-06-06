Uh, koje pete! Seve iz ormara izvadile štikle stare 10 godina pa u njima zaigrala košarku

Pjevačica je pokazala zanosnu figuru, ali i da dominira i sportskim terenom u videu kojeg je objavila uoči nastupa u Makarskoj. No mnogi su primijetili štikle koje su nekoć bile veoma popularne
Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet… Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu, napisala je Severina ispod svog videa na Instagramu koji je oduševio mnoge.
| Foto: Instagram
Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet… Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu, napisala je Severina ispod svog videa na Instagramu koji je oduševio mnoge.
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Foto: Instagram
Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet… Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu, napisala je Severina ispod svog videa na Instagramu koji je oduševio mnoge.
| Foto: Instagram
Naime, Splićanka je zaigrala košarku u visokim petama i pokazala dominaciju i na sportskom terenu.
| Foto: Instagram
Mnoge je ljubiteljice mode 'vratila' 10 godina unazad s obzirom da je obula štikle iz tog doba. Naime, riječ je o plavo-narančastom modelu Chiara s potpeticom od 10 centimetara i 3D leptirovim krilima.
| Foto: Instagram
Taj model tada je stajao oko 500 eura.
| Foto: Instagram
Inače, Severina ih je nosila prije više od 10 godina. Prvi put smo ih vidjeli na njenom Instagrmau kada ih je nosila uz sivu potkošulju, poderane skinny traperice, malu torbicu i sunčane naočale s potpisom Victorije Beckham.
| Foto: Instagram
No i to nije njeno jedino pojavljivanje u tim štiklama. Prema svemu sudeći, ovaj model pjevačici je jako drag.
| Foto: Instagram
U plavom je outfitu sinoć pjevala u Makarskoj, a u ostatku galerije pogledajte kako je bilo.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL