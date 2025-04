Uhitili muškarca koji je uhodio godinama Scarlett Johansson

Glumicu Scarlett Johansson godinama je maltretirao uhoditelj. Glumica je 2023. sudu prijavila da je Michael Joseph Branhams prati te provaljuje u njezin dom, a sve zbog njegove misli kako je otac njezinog djeteta. Sada napokon može odahnuti. Čovjek koji ju je godinama uhodio u srijedu je uhitila njujorška policija, piše E! News.

Prema pisanju medija, navodno je zaprijetio bombom govoreći da ju je postavio u studio showa Saturday Night Live, gdje već godinama radi Colin Jost, koji je s Johansson u braku od 2020. godine.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Kako je The New York Post doznao iz sudskih dokumenata i izvora zakona, Branham je poslao sljedeću poruku: 'Sljedeći put kad me čujete, bit ću na CNN-u jer bacam bombu na publiku 'Saturday Night Live'.

U četvrtak se Branham pojavio na sudu te je izjavio da nije kriv za lažno prijavljivanje incidenta i prijetnju bombom. Navodno mu je određena jamčevina od 100.000 dolara.