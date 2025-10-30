Uhitili su još petero ljudi zbog smrti unuka Roberta De Nira

Još petero ljudi uhićeno je u sklopu istrage o smrti Leandra De Nira-Rodrigueza, 19-godišnjeg unuka glumca Roberta De Nira, koji je preminuo 2023. od predoziranja drogom. Osumnjičeni se terete za urotu radi distribucije kontroliranih tvari koja je dovela do smrti.

U izvještaju se navodi da su putem društvenih mreža promovirali i prodavali drogu diljem New Yorka i Long Islanda te da su mladima dijelili tisuće lažnih tableta Xanaxa pomiješanih s fentanilom, prenosi NBC 4 New York.

Tjednima nakon Leandrove smrti uhićena je Sofia H. Marks, pod optužbom da mu je prodala drogu koja je uzrokovala predoziranje, prenio je tad People. Leandro je bio jedino dijete De Nirove najstarije kćeri, Drene.

- Neopisivo sam tužan zbog smrti mog voljenog unuka Lea. Cijenimo sve izraze sućuti. Molimo vas za privatnost kako bismo oplakivali gubitak Lea - rekao je Robert De Niro za Page Six nakon smrti unuka.

Leandro je bio glumac poput svoje majke i djeda. Njegova najpoznatija uloga bila je u filmu 'Zvijezda je rođena', u kojem je glumio uz svoju majku Drenu.