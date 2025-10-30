Obavijesti

Show

Komentari 1
UMRO OD PREDOZIRANJA DROGOM

Uhitili su još petero ljudi zbog smrti unuka Roberta De Nira

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Uhitili su još petero ljudi zbog smrti unuka Roberta De Nira
Foto: Instagram

Osumnjičeni se terete za urotu radi distribucije kontroliranih tvari koja je dovela do smrti. U izvještaju se navodi da su putem društvenih mreža promovirali i prodavali drogu diljem New Yorka i Long Islanda

Još petero ljudi uhićeno je u sklopu istrage o smrti Leandra De Nira-Rodrigueza, 19-godišnjeg unuka glumca Roberta De Nira, koji je preminuo 2023. od predoziranja drogom. Osumnjičeni se terete za urotu radi distribucije kontroliranih tvari koja je dovela do smrti.

ŠIRI POSAO Holivudska legenda ulaže 250 milijuna dolara: Robert De Niro gradi luksuzni raj na plaži
Holivudska legenda ulaže 250 milijuna dolara: Robert De Niro gradi luksuzni raj na plaži

U izvještaju se navodi da su putem društvenih mreža promovirali i prodavali drogu diljem New Yorka i Long Islanda te da su mladima dijelili tisuće lažnih tableta Xanaxa pomiješanih s fentanilom, prenosi NBC 4 New York.

Tjednima nakon Leandrove smrti uhićena je Sofia H. Marks, pod optužbom da mu je prodala drogu koja je uzrokovala predoziranje, prenio je tad People. Leandro je bio jedino dijete De Nirove najstarije kćeri, Drene

- Neopisivo sam tužan zbog smrti mog voljenog unuka Lea. Cijenimo sve izraze sućuti. Molimo vas za privatnost kako bismo oplakivali gubitak Lea - rekao je Robert De Niro za Page Six nakon smrti unuka.

NEDAVNO ISTUPILA Robert De Niro podržao je svoju transrodnu kćer: 'Podupirem ju i volim. Volim svu svoju djecu...'
Robert De Niro podržao je svoju transrodnu kćer: 'Podupirem ju i volim. Volim svu svoju djecu...'

Leandro je bio glumac poput svoje majke i djeda. Njegova najpoznatija uloga bila je u filmu 'Zvijezda je rođena', u kojem je glumio uz svoju majku Drenu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
Ovo je nova Miss Hrvatske: 'Nadala sam se, ali nisam očekivala, treba biti svoj'
NAŠ NOVINAR U ŽIRIJU

Ovo je nova Miss Hrvatske: 'Nadala sam se, ali nisam očekivala, treba biti svoj'

Dosadašnja Miss, Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici koja će predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote.
FOTO I poznate zanimalo tko je nova Miss Hrvatske: Pogledajte tko je sve došao na izbor...
IZBOR U ZAGREBU

FOTO I poznate zanimalo tko je nova Miss Hrvatske: Pogledajte tko je sve došao na izbor...

Ema Helena Vičar (23), pobjednica je 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske koji se održao u srijedu navečer u Zagrebu. A na izbor su došla i brojna poznata lica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025