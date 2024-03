Ujak Kate Middleton prisjetio se susreta s princem: 'Ponudio me čajem. Bilo je to vrlo normalno'

Ujak britanske princeze Kate Middleton (42), Gary Goldsmith, otkrio je kako je izgledao prvi susret s princem Williamom. Video o tome kako govori o njihovom upoznavanju osvanuo je na društvenim mrežama, a čini se kako je to prilog za reality show 'Celebrity Big Brother'. U ponedjeljak je Gary ušao u kuću Velikog Brata, koji se prikazuje u Britaniji.

- Prvi put kad sam sreo Williama, Kate je kuhala i William je rekao: ‘Bok, želiš li šalicu čaja? Bilo je vrlo normalno - ispričao je te dodao da je Kate jednostavno savršena žena.

Londonski poduzetnik ranije je pričao o Netflixovoj seriji 'The Crown', koja prikazuje njegovu sestru Carole Middleton i njezinu obitelj te rekao kako su neki dijelovi smiješni.

- Jako sam uživao u prvih nekoliko epizoda, ali neke stvari nisu istinite - rekao je Goldsmith u podcastu 'The Crown: Fact or Fiction.'

- Postoji toliko mnogo dijelova s kojima se ne slažem, a mislim da je priča pokušaj da se dođe do veće publike. Kad je počelo biti smiješno, bilo je vrlo teško gledati pa sam prestao - dodao je.

Inače, ujak Gary punio je medijske stupce zbog svoje ljubavi prema žestokom partijanju i drogama. Bio je nazivan 'crnom ovcom u obitelj' te se pisalo da ga se sestra Carol 'odrekla' no sam je otkrio da to nije istina.

- Pisalo se da sam ja neki zločesti dečko, crna ovca. Zaista nisam, dobar sam čovjek s dobrim srcem, ali imam loših trenutaka no obitelj me uvijek podržava. Kate mi se čak ispričala zbog nepozvane medijske pažnje - rekao je Gary svojedobno.

Kateinog ujaka, naime, 'uhvatili' su novinari na tajnom zadatku kako slaže 'lajne' kokaina u svojoj vili na Ibizi u kojoj su, tvrdio je, bili i William i Kate. Vili je nadimak 'kuća za seks'.

