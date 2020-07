Ukleti 'Glee': Skandali, droga i tragične smrti obilježili su seriju

<p>Nakon smrti glumice <strong>Naye Rivere</strong>, nastavlja se priča o prokletstvu koje se nadvilo nad serijom 'Glee', u kojoj je ona glumila Santanu Lopez. Naya se nekoliko dana vodila kao nestala, a u ponedjeljak je njezino beživotno tijelo pronađeno u jezeru Piru u Kaliforniji. Nema naznaka da je riječ o nasilnoj smrti ili samoubojstvu, a policija pretpostavlja kako je Naya jedva prikupila energije da spasi svog sina <strong>Joseya </strong>(4), no nije imala snage spasiti sebe. </p><p>No, ovo nije prvi put da je stravično nastradao netko iz serije 'Glee'. Prva epizoda emitirala se 2009. godine, a otad je nekoliko glumaca preminulo te se za njih vežu i brojni skandali.</p><p>Nayino tijelo nestalo je 8. srpnja, a pronađeno je 13. Na isti datum prije sedam godina preminuo je Nayin kolega iz serije 'Glee' <strong>Cory Monteith</strong>, koji je glumio Finna Hudsona. Kanadski glumac preminuo je u 32. godini, a uzrok smrti bilo je predoziranje u hotelskoj sobi u Vancouveru. Pronašlo ga je osoblje hotela nakon što se nije odjavio iz sobe kad je trebao. Cory je bio sam u sobi, a obdukcija je naposljetku pokazala kako je konzumirao heroin i šampanjac i od toga preminuo. Također, pored njega su bile dvije prazne boce šampanjca, kutijice za tablete te pribor za ubrizgavanje heroina.</p><p>Nije nikad skrivao da je ovisnik o drogama i alkoholu još od ranih tinejdžerskih godina. Cory je s 19 godina otišao na prvo odvikavanje, ali to nije potrajalo. Kad je započeo vezu s <strong>Leom Michele </strong>(33), koja je također glumila u seriji 'Glee', Cory se trudio pobijediti ovisnost. No, čini se kako u tome nije uspio. Na rehabilitaciju se prijavio u ožujku 2013., no u srpnju su ga pronašli mrtvog, iako je tri mjeseca prije toga bio 'čist'. </p><p>Kad je on preminuo, snimanje serije je i dalje trajalo. Scenaristi su odlučili da će i njegov lik umrijeti, ali u seriji nikad nisu objasnili koji je uzrok smrti. Naya Rivera je u seriji pjevala pjesmu 'If I Die Young' kao posvetu kolegi. Sad su se mnogi prisjetili te snimke i govore kako stihovi sve više podsjećaju na njezinu tragičnu sudbinu, nego na Coryjevu. </p><p>- Ako umrem mlad, zakopajte me u saten, položite me na krevet od ruža, uronite me u rijeku u zoru - pjevala je glumica prije sedam godina, a obožavateljima serije srce se slama kad to slušaju. </p><p>Njegov kolega i Nayin bivši dečko <strong>Mark Salling </strong>preminuo je prije dvije godine. U seriji je glumio Noaha Puckermana. On je 2015. godine uhićen zbog posjedovanja više od 50.000 fotografija i 600 eksplicitnih videozapisa maloljetnih djevojčica. Policija je to opisala najgorom pornografskom kolekcijom ikada. Njegova bivša djevojka šokirala se snimkama te ga prijavila policiji. Mjesec dana prije nego je trebao ići u zatvor odslužiti kaznu, pronašli su ga mrtvog u svom domu u Los Angelesu. </p><p>Rivera je nakon privođenja Marka nije bila šokirana koliko se mislilo da hoće.</p><p>- Dadilja mog sina mi je rekla kad je sve završilo u medijima. Ne mogu reći da sam potpuno šokirana, ali koji vrag? Tad sam bila sigurna da mi je Bog čuvao leđa. Kad me Mark ostavio mislila sam da je to najgora stvar koja mi se može dogoditi, no zamislite da se nije to dogodilo. Zamislite da sam ležala u krevetu kad je policija upala... - ispričala je Rivera tada. </p><p>Između 2013. i 2014. godine dogodilo se još nekoliko smrti - preminuo je asistent redatelja <strong>Jim Fuller</strong>, nakon srčanog udara, a potom se utopila asistentica produkcije <strong>Nancy Motes</strong>, inače sestra <strong>Julije Roberts </strong>(52). Nancy su pronašli u kadi okruženu raznim kutijicama tableta. </p><p>Lea Michele našla se usred skandala jer su je kolege iz serije 'Glee' optužili kako ih je maltretirala tijekom snimanja. <strong>Samantha Ware </strong>(28) rekla je kako je imala traume zbog nje, a potom su i drugi glumci ispričali svoja iskustva s Leom te nisu prihvatili njezinu ispriku. </p>