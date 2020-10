Ukraden: Nisam tužila Hrvatsku nego sam tražila svoje nasljeđe

Neda kaže kako obožava svoje korijene i da je sretna da je ono što je njezino napokon u zemljišnim knjigama. Ovim procesom nije dobila ništa više od onog što joj je ionako pripadalo, samo je sada to sve zabilježeno

<p>Jedna od najpoznatijih pjevačica na Balkanu, <strong>Neda Ukraden</strong> (70) ovih se dana uzrujala vidjevši napise kako je tužila Republiku Hrvatsku, grad Imotski i još 26 članova obitelji Ukraden, Kadijević, Miloš i Putica, a zapravo je, kaže, radila ono što bi trebao svaki građanin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neda je ovo ljeto napunila 70 godina </strong></p><p>U siječnju 2019. odlučila je upisati u knjige svoju djedovinu koju ima u Glavini Donjoj u Imotskom. Zbog toga je opunomoćila odvjetnika Ivana Ćosića, koji je to sve odradio umjesto nje. Pojasnila nam je da je to bila uobičajena sudska procedura kako bi mogla ono što je dobila u nasljeđe provesti u knjige. </p><p>- To je bio jedini put da se to riješi. Ovako kad se kaže da sam 'tužila Hrvatsku' ispada tko zna što se događa, a zapravo sam kao savjestan građanin učinila ono što bi svi trebali, a to je srediti zemlju i papire. Prije su naši stari dobivali zemlju i to se nigdje nije evidentiralo. Dosta je zemlje bilo na stricu, ostalo je i na tati i njegovim roditeljima, ali to je sve pripalo meni jer sam kćer jedinica. Dakle, ovim procesom nisam dobila ništa više od onog što mi je ionako pripadalo, samo je sada to sve sprovedeno i piše da je moje crno na bijelo - pojasnila nam je Neda.</p><p>Svi bi to trebali napraviti jer bi tako bilo manje problema oko zemlje i onoga što ti pripada, tvrdi Ukraden, a upravo to je nastojala usaditi i svojoj kćeri <strong>Jeleni</strong> (40). </p><p>- Učim i kćer da sve što kupuje da odmah provede kroz knjige, neka stoji da je njeno. Nismo svi jednaki, netko će možda posegnuti za tvojim, možda će misliti da je njegovo, nikad ne znaš, a ovim načinom se zna o čemu se radi - govori. Taj proces je završen ovog ljeta i počela je uređivati kuću kraj Imotskog, ali zeznula ju je korona pa je to sad na čekanju. </p><p>- Nisam htjela da moja kćer pokreće parnice, svašta sam u životu prošla i zato je to njoj njena majka sredila - rekla je dobro raspoložena Neda. Ispričala nam je i da obožava svoje mjesto i da ondje s guštom boravi. Prošle godine je za Novu TV ispričala koliko joj znači Glavina Donja.</p><p>- Znate, korijeni su čudo. Džaba, možeš bilo gdje živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala u svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali najljepše spavam u mojoj Glavini Donjoj - rekla je Neda. Nedina majka Anđelija preminula je prije dvije i pol godine u 92. godini, a ove godine bit će i 24. godišnjica smrti njezina oca Dušana. Oni su joj usadili brojna znanja i zaslužni su što je danas ono što jest.</p><p>'Najseksi baka Balkana', kako tepaju mnogi Nedi Ukraden, ovo je ljeto proslavila 70. rođendan. Unatoč tome, bračne ponude ne prestaju pristizati.</p><p>- Imam jednu dugogodišnju bračnu ponudu i jednu aktualnu. Iznad svega volim slobodu, no možda se odlučim za tu vrstu priče. Pošto sam jako mlada, život je preda mnom, tko zna - ispričala je nedavno pjevačica koja uživa u životu i nastoji ne trošiti vrijeme na gluposti.</p>