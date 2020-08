Ukrajinska 'bomba' šeta se po Dubrovniku: Ljudi su divni, ali cijene su vam stvarno visoke...

Barem su kod vas porcije goleme - kaže nam dama s golemim... Brojem pratitelja. Slavu je stekla kad je na društvene mreže počela stavljati provokativne fotografije, a broj pratitelja je samo rastao i rastao...

<p>Bujno, bujnije, najbujnije, <strong>Louisa Khovanski</strong>. Tako nekako ide gradacija europskih manekenki. Ova Ukrajinka (27) došla je jučer u Dubrovnik i odmah 'zapalila' društvene mreže. Fotkali su je i strani i domaći, pitali se tko je ta prsata ljepotica koja se šeta Stradunom u pripijenoj kombinaciji. Brzo su joj otkrili identitet. Ipak na Instagramu ima više od milijun pratitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vječne zaručnice</strong></p><p>- Stigla sam u ponedjeljak u Dubrovnik. Oborio me s nogu. Nikad nisam vidjela tako lijep grad, pogotovo njegov stari dio. Sve mi je baš slatko, stari prozori, kućice, uske ulice... Nikad nisam vidjela ni ljepši zalazak sunce - priča nam ova zgodna Ukrajinka i nastavlja s komplimentima na račun grada.</p><p>- Osjećala sam se kao da sam dio nekog svijeta H. P. Lovecrafta, ali sigurna verzija. Ovdje nema ništa opasno - otvoreno će Louisa koja, osim na račun grada, sipa komplimente i na račun ljudi koje je zasad susrela u Hrvatskoj.</p><p>- Svi su bili tako prijateljski nastrojeni prema meni. Taksist koji me vozio dao mi je tisuću savjeta što da posjetim, uputio me u linije brodova i buseva... Kad sjednem kod vas u kafić, osjećam se tako opušteno. To je do ljudi. Ta cijela atmosfera. Stvarno se sjajno osjećam tu - kaže nam Khovanski, koja u Dubrovnik nije došla zbog divljih zabava. Njih, doduše, ne može ni biti zbog novih mjera stožera.</p><p>- To me, iskreno, ne privlači ni najmanje. Nisam došla tu partijati - dodaje ova atraktivna dama iz Ukrajine. No unatoč svim pohvalama na račun grada i ljudi, Louisi se jedna stvar nikako nije dopala u Dubrovniku.</p><p>- Bila sam spremna na paprene cijene, istraživala sam skrivena mjesta prije dolaska ovdje... No moram reći da je za mene ipak bilo malo preskupo sve to skupa. No shvaćam da je to sasvim normalno. Uostalom, svaki lijepi turistički grad malo nabije cijene - kaže nam Louisa.</p><p>- Barem su kod vas porcije goleme - kaže nam dama s golemim... Brojem pratitelja. Slavu je stekla kad je na društvene mreže počela stavljati provokativne fotografije, a broj pratitelja je samo rastao i rastao. S Instagramom je u 'malom ratu' jer smatra da lakše i češće cenzuriraju snimke na kojima su punije žene poput nje. Smatra kako bi kod svih trebali vrijediti isti standardi, a obećala nam je i nove vruće fotke iz Dubrovnika...</p>