Karte za koncert Arctic Monkeysa koji će se održati u kolovozu iduće godine u Puli, rasprodale su se jutros za svega nekoliko minuta. Prodaja ulaznica počela je u 10:00 sati, a samo nekoliko trenutaka kasnije, sve su nestale.

To je uzrujalo mnoge Twitteraše koji su od ranog jutra u pripravnosti čekali da zgrabe svoje karte.

- Što se događa? Točno u 10 sati sam bio online da kupim karte za koncert u Puli i odmah ih je nestalo iako sam htio bukirati karte za ložu - napisao je jedan obožavatelj benda na Twitteru.

Uskoro su uslijedile i brojne druge objave razočaranih fanova koji nisu uspjeli doći do karata pa su neki pomislili i da je riječ o grešci.

- Ako itko prodaje karte za koncert Arctic Monkeysa u Hrvatskoj ovdje sam! Stranica me samo izbacila i nisam mogla kupiti karte. Plakati ću! - dodala je druga obožavateljica.

- Arctic Monkeys što se dogodilo sa sistemom za prodaju karata za Hrvatsku? Stranica se srušila i nije nam dopustila da kupimo karte... Želim doći na vaš koncert od kada sam imao 15 godina - dodao je treći razočarani obožavatelj.

Ispostavilo se da nije riječ o nikakvoj pogrešci već velikoj navali koja je u rekordnom vremenu rasprodala sve ulaznice pa je u ovome trenutku nemoguće doći do karte.

Njihov debitantski album 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not' objavljen 2006.najbrže je prodavan debitantski album u povijesti britanske glazbe.

Na pozornice se vraćaju prvi put nakon 'Tranquility Base Hotel & Casino' turneje, koja je završila 2019. godine. Prije Hrvatske, tijekom kolovoza, imat će dva koncerta u Istanbulu.

Arctic Monkeys u Pulu dolaze 16. kolovoza iduće godine, a kod nas su već svirali u Splitu 2009. te u Zagrebu na INmusicu 2013. godine.