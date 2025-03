Ulaznice za Thompsona već su se pojavile na oglasnicima: Cijene su i do sedam puta veće

Danas su u 12 sati u prodaju krenule ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu u srpnju. Ulaznice se prodaju putem sustava Entrio, a čitatelji nam javljaju kako je i prije 12 sati bila velika navala na karte i da se dugo stoji u virtualnom redu čekanja.

Foto: Entrio

I dok neki nestrpljivo čekaju da 'upadnu' u prodaju, drugi su se već na kartama krenuli bogatiti na oglasnicima.

Foto: Screenshot/

Na Njuškalu se tako pojavio oglas na kojem se karte za parter od 30 eura prodaju za 230 eura, a karte za tribinu od 60 eura idu za 260 eura. Pronašli smo i još jedan oglas koji nudi 10 karata na parteru za 150 eura.

Foto: Screenshot/

Zbog ogromnog interesa je Entrio aktivirao sustav virtualne čekaonice. Prije same prodaje je Entrio obavijestio one koji žele kupiti ulaznice da će im biti dodijeljen nasumični broj u redu, ako na stranici budu prije 12 sati. No, točno u podne stranica je zbog preopterećenja pala.

O Thompsonu se naveliko počelo pričati nakon nastupa 3. veljače na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je pjevao na dočeku hrvatske rukometne reprezentacije. Tijekom Svjetskog prvenstva, njegova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala je neslužbena himna rukometaša, što je dodatno pridonijelo interesu za njegove koncerte.