Uloga u kontroverznoj 'Pasiji' promijenila mu je život, a udar groma na setu preobratio ga je

Film 'Pasija' o zadnjem danu Isusovog života već tradicionalno gledamo za Uskrs, a nakon prvog prikazivanja 2004. za ovo su se djelo redatelja Mel Gibsona (67) vezale brojne kontroverze.

Gibson je ovim filmom postigao veliki uspjeh i zaradu od 600 milijuna dolara, što ga je onda učinilo filmom s najvećom zaradom u američkim kinima. Ipak, redatelj se nakon prikazivanja filma susreo s optužbama za antisemitizam i pretjerano prikazivanje nasilja.

Uz film se vežu i brojne strašne priče o događajima sa snimanja, posebice ozljedama koje su snašle glavnom glumca Jima Caviezela (56).

Caviezel je u 'Pasiji' utjelovio lik Isusa Krista, a na snimanju je uganuo nogu, potom je iščašio rame u sceni u kojoj nosi križ na leđima, a u sceni brutalnog bičevanja ostao je bez komadića mesa na ruci.

No, ono što je najgore od svega je što ga je tijekom snimanja udario grom, srećom prošao je bez većih ozljeda. Nakon ovog filma njegova je karijera gotovo potpuno zamrla. Jim Caviezel uskoro dolazi i u Hrvatsku, gdje će u zagrebačkoj Areni, 27. svibnja sudjelovati u Velikom molitvenom danu 'Progledaj srcem: Neka vatra siđe'.

Film 'Pasiju' magazin Entertainment Weekly opisao kao najkontroverzniji film svih vremena te da je Gibsonov jezivi prikaz izdaje Isusa Krista i prikaz njegovog raspeća zapalio 'kulturni rat bez premca u povijesti Hollywooda'.

Gotovo 20 godina nakon prvog filma Mel Gibson je najavio snimanje i drugog dijela 'Pasije' koji je nazvao 'Uskrsnuće'.

- Naravno, to je ogroman pothvat, ali to nije Pasija 2. Zove se Uskrsnuće. Naravno, to je vrlo velika tema i treba je dobro sagledati jer ne želimo samo napraviti jednostavan prikaz toga - rekao je jednom prilikom Gibson.

