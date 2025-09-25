'Umjetnost na dlanu': Vraća se Hrvatska glazbena mladež!

Hrvatska glazbena mladež s ponosom najavljuje novu sezonu 'Umjetnost na dlanu' 2025./2026., koja od rujna do lipnja donosi šarolik i raznovrstan program namijenjen djeci, mladima i široj javnosti. Sezona u kojoj se isprepliću glazba, kazalište, ples i likovna umjetnost, ponovno potvrđuje misiju HGM-a: otkrivati, razvijati i poticati ljubav prema umjetnosti od najranije dobi.

Foto: PROMO

Sezona započinje danas, 25. rujna u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog, gdje će najmlađa publika uživati u edukativnom mjuziklu 'Đak veseljak i prometni znak' i to u čak dva termina zbog velikog interesa škola i vrtića! Program je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova 'Sigurnost cestovnog prometa', a ovaj mjuzikl se, uz adaptaciju novih situacija s kojima se djeca suočavaju u sadašnje vrijeme, prikazuje već 30 godina! Ovaj veseli i edukativni početak najavljuje godinu bogatu vrhunskim sadržajem.

Najmlađa publika i ove će sezone imati priliku uroniti u svijet glazbenih priča i scenskih doživljaja. Posebno izdvajamo 'Miševi i mačke naglavačke', glazbeno-scenski program posvećen velikom pjesniku Luki Paljetku, te bezvremensku simfonijsku bajku 'Peća i vuk' Sergeja Prokofjeva, u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Ovi programi stvaraju most između igre i umjetnosti, pružajući djeci iskustvo koje pamte cijeli život.

Za one nešto malo starije, HGM je pripremio atraktivne projekte poput 'Valentinova s tamburom – Canciones amatorias' s Tamburaškim orkestrom HRT-a, te 'Tjedan glazbe – Viva Verdi' u Velikoj dvorani Lisinskog. Kroz glazbene priče i koncertna iskustva mladi slušatelji otkrivaju bogatstvo klasične glazbe u modernom i pristupačnom ruhu.

Tradicionalni natječaj 'Radost slikanja uz glazbu' i ove godine potiče djecu i mlade da se kroz boje i oblike izraze nadahnuti glazbom. Tema vezana uz 'Peću i vuka' te Verdijev opus pruža prostor za kreativnost, dok stručni žiri nagrađuje radove koji spajaju svjetove glazbenog i likovnog izraza.

U ciklusu 'Mladi za mlade' HGM predstavlja laureate i finaliste prestižnih domaćih i međunarodnih natjecanja te donosi čak sedam koncertnih programa. Mladi glazbenici – od gudačkih orkestara i gitarističkih ansambala do solista – svojim izvedbama potvrđuju kako hrvatska glazbena scena ima budućnost ispunjenu talentom, strašću i predanošću.

Kroz projekt 'Glazba u mom kvartu', HGM glazbu donosi u vrtiće, škole i kulturne centre. Interaktivni programi poput 'Priče o glasoviru' ili 'Hrvoja i njegovog čarobnog roga' stvaraju blizak i neposredan susret djece s instrumentima i izvođačima.

U Klubu 'Pri Nami' nastavlja se program Jazz Laba, radionica i koncerata koji okupljaju novu generaciju jazz glazbenika, dok će u Samoboru mladi plesači suvremenog plesa imati priliku pokazati svoju kreativnost na 17. hrvatskom natjecanju plesača suvremenog plesa 'Mia Čorak Slavenska'.

Posebnu draž donose i festival 'Glazba za ekološki osviještene uši', te ljetni koncerti međunarodnih gostiju, poput 'Golden State Youth Orchestra'.