Umrla Ece İrtem, turska glumica iz hit serije 'Mostovi života'

Svijet turske kinematografije zavijen je u crno nakon iznenadne i tragične vijesti o smrti glumice Ece İrtem. Poznata po svojoj ulozi Işıl u hit seriji "Mostovi života" ("Kızılcık Şerbeti"), İrtem je preminula u dobi od samo 35 godina, ostavivši iza sebe ožalošćenu obitelj, kolege i brojnu publiku koja je cijenila njezin talent. Vijest je dodatno potresla javnost zbog bolne činjenice da je glumica preminula samo dan nakon proslave svog 35. rođendana, što cijeloj tragediji daje još tužniju notu.

Prema informacijama koje su objavili turski mediji, Ece İrtem pronađena je bez svijesti u svom domu u ponedjeljak oko podneva. U trenutku kada joj je pozlilo, s njom je bila njezina majka. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi i naporima liječničkog tima koji je stigao na mjesto događaja, mladoj glumici nažalost nije bilo spasa.

Njezin iznenadni odlazak izazvao je dubok šok u umjetničkoj zajednici i među obožavateljima, a društvene mreže preplavljene su porukama sućuti i nevjerice.

Nakon što su se na internetu počele širiti neutemeljene glasine o okolnostima njezine smrti, njezin odvjetnik, Uğur Gökkoyun, oglasio se službenim priopćenjem kako bi prekinuo nagađanja i pružio jasnije informacije.

​- Ece İrtem preminula je danas oko 12 sati. Incident se dogodio u njezinu domu dok je bila s majkom. Prvi pokazatelji sugeriraju da je umrla od srčanog udara. Istraga je u tijeku. Konačan uzrok smrti bit će utvrđen obdukcijskim nalazom. Javnost će biti obaviještena kada taj nalaz bude objavljen. Izražavam sućut njezinoj obitelji i svima koji su je voljeli - stoji u priopćenju odvjetnika.

Posebno potresan detalj koji je izašao na vidjelo jest da je glumica samo dan ranije proslavila rođendan te je na svojim društvenim mrežama izrazila zahvalnost na podršci i ljubavi koju je primila od svojih najbližih.

Od operne pozornice do televizijskih ekrana

Ece İrtem rođena je 14. lipnja 1991. godine u anadolijskoj provinciji Sivas. Njezina strast prema izvedbenim umjetnostima bila je vidljiva još od osnovne škole, gdje je pisala i izvodila vlastite skečeve za školske predstave. Svoj umjetnički put formalizirala je obrazovanjem na Sveučilištu Yaşar u Izmiru, gdje je 2014. godine diplomirala na Odsjeku za operu i pjevanje, završivši kao treća u svojoj generaciji.

Tijekom studija imala je priliku raditi s međunarodno priznatim umjetnicima kao što su sopranistica Aytül Büyüksaraç, generalna direktorica Državne opere i baleta u Izmiru, tenor Levent Gündüz te pijanist Paolo Susanni, što je dodatno oblikovalo njezin umjetnički izričaj.

Nakon diplome, preselila se u Istanbul kako bi se posvetila glumi. Između 2014. i 2015. godine usavršavala se u prestižnom Kulturnom centru Sadri Alışık, gdje je učila od iskusnih profesionalaca poput Kayhana Yıldızoğlua i Okdaya Korunana. Njezina predanost i talent brzo su prepoznati, čime je započela njezina televizijska karijera.

Uloga koja ju je proslavila

Svoju televizijsku karijeru započela je 2014. godine i ubrzo postala poznato lice turske scene. Iako je ostvarila niz zapaženih uloga, široj publici, kako u Turskoj tako i u inozemstvu, postala je najpoznatija po ulozi Işıl u iznimno popularnoj seriji "Mostovi života" ("Kızılcık Şerbeti"). Serija prati sukobe između sekularne i konzervativne obitelji koje su spojene brakom njihove djece, a uloga Işıl donijela joj je veliku prepoznatljivost i simpatije gledatelja.

Prije ovog uspjeha, İrtem je glumila u nizu drugih gledanih turskih produkcija. Neki od naslova u kojima je ostvarila zapažene uloge uključuju "Yeni Gelin" ("Nova nevjesta"), "Bay Yanlış" ("Gospodin Pogrešni"), "Mahkum" ("Zatvorenik"), "Yasak Elma" ("Zabranjena jabuka"), "Payitaht Abdülhamid"... Njezin filmski opus uključuje film "Zengo" i Netflixov kriminalistički triler iz 2024. godine, "10 dana znatiželjnog čovjeka".

*uz korištenje AI-ja