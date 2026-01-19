Umrla glumica i pjevačica Senka Veletanlić: 'Otišla je kao dama'

Poznata jugoslavenska pjevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je u ponedjeljak nakon teške bolesti. Tužnu vijest objavio je njezin sin, glazbenik Vasil Hadžimanov, na svom Facebook profilu. Imala je 89 godina.

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je Hadžimanov.

Senka Veletanlić rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbenu karijeru započela je pjevajući u zboru KUD-a 'Joža Vlahović', s kojim je nastupala diljem Europe, uključujući Pariz, Belgiju i Italiju. Prve snimke za Radio Zagreb ostvarila je 1958. godine.

Iako je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, odlučila se profesionalno posvetiti glazbi. Širu popularnost stekla je 1960. godine nastupom na Opatijskom festivalu, gdje je izvela pjesmu 'Noć bez zvezda', čime je započeo njezin uspon među najznačajnije pjevačice 60-ih.

Publika i kritika prepoznavali su je po eleganciji, suzdržanosti i snažnoj interpretaciji. Na Opatijskom festivalu 1963. izvela je 'Oprosti volim te', a 1968. godine pjesmu 'Što me čini sretnom', pišu vijesti.ba.

Nakon udaje za Tihomira Petrovića preselila se u Beograd, a potom se udala za glazbenika Zafira Hadžimanova. Zajedno su 1967. godine priredili recital u beogradskom Ateljeu 212, a TV Beograd tad je prvi put emitirao koncert zabavne glazbe uživo. Posebno mjesto u glazbenoj povijesti zauzima njezina suradnja sa sestrom Biserom. Njihova pjesma 'Mi znamo sve' iz 1972. godine ostala je trajno upisana u antologiju domaćih šlagera, a sestre Veletanlić pamte se kao legende tog žanra.