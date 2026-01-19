Obavijesti

Show

Komentari 0
U 90. GODINI

Umrla glumica i pjevačica Senka Veletanlić: 'Otišla je kao dama'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Umrla glumica i pjevačica Senka Veletanlić: 'Otišla je kao dama'
Foto: YouTube/screenshot

Senka Veletanlić rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbenu karijeru započela je pjevajući u zboru KUD-a 'Joža Vlahović', s kojim je nastupala diljem Europe, uključujući Pariz, Belgiju i Italiju

Admiral

Poznata jugoslavenska pjevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je u ponedjeljak nakon teške bolesti. Tužnu vijest objavio je njezin sin, glazbenik Vasil Hadžimanov, na svom Facebook profilu. Imala je 89 godina.

OTKRILI I UZROK SMRTI Preminula glumica (23) iz serije '9-1-1: Nashville': 'Pokušavamo shvatiti ovaj šokantan gubitak'
Preminula glumica (23) iz serije '9-1-1: Nashville': 'Pokušavamo shvatiti ovaj šokantan gubitak'

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je Hadžimanov.

Senka Veletanlić rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbenu karijeru započela je pjevajući u zboru KUD-a 'Joža Vlahović', s kojim je nastupala diljem Europe, uključujući Pariz, Belgiju i Italiju. Prve snimke za Radio Zagreb ostvarila je 1958. godine.

Iako je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, odlučila se profesionalno posvetiti glazbi. Širu popularnost stekla je 1960. godine nastupom na Opatijskom festivalu, gdje je izvela pjesmu 'Noć bez zvezda', čime je započeo njezin uspon među najznačajnije pjevačice 60-ih.

Publika i kritika prepoznavali su je po eleganciji, suzdržanosti i snažnoj interpretaciji. Na Opatijskom festivalu 1963. izvela je 'Oprosti volim te', a 1968. godine pjesmu 'Što me čini sretnom', pišu vijesti.ba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon udaje za Tihomira Petrovića preselila se u Beograd, a potom se udala za glazbenika Zafira Hadžimanova. Zajedno su 1967. godine priredili recital u beogradskom Ateljeu 212, a TV Beograd tad je prvi put emitirao koncert zabavne glazbe uživo. Posebno mjesto u glazbenoj povijesti zauzima njezina suradnja sa sestrom Biserom. Njihova pjesma 'Mi znamo sve' iz 1972. godine ostala je trajno upisana u antologiju domaćih šlagera, a sestre Veletanlić pamte se kao legende tog žanra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin
EVO KOGA JE LJUBILA

FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin

Lijepa glumica zvijezda je serije Divlje pčele, a danas slavi 45. rođendan. Trenutno je u vezi s poznatim glazbenikom Antom Gelom, s kojim često putuje i uživa. Iza nje su i dva braka...
FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda
TURBULENTAN ŽIVOT

FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda

Jodie Sweetin javnost poznaje po ulozi Stephanie Tanner iz 'Pune kuće'. Imala je težak život o kojem je govorila tek kasnije, a iza sebe ima tri propala braka. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali
BEZ ZADRŠKE

Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zajedno su od 1986. godine, a početak njihove veze bio je izrazito strastven

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026