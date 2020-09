Umrla ikona francuske šansone Juliette Gréco u 94. godini...

Juliette Gréco umrla je okružena svojom obitelji u kući koju je toliko voljela u Ramatuelleu (jugoistok Francuske). Živjela je izvanredan život, objavila je obitelj

<p>Ikona francuske šansone<strong> Juliette Gréco,</strong> prijateljica pjesnika i glazbenika koja je bila utjelovljenje duha umjetničke četvrti Pariza Saint-Germain-des-Prés, umrla je u srijedu u dobi od 93 godine, objavila je njezina obitelj. </p><p>Juliette Gréco umrla je okružena svojom obitelji u kući koju je toliko voljela u Ramatuelleu (jugoistok Francuske). Živjela je izvanredan život, objavila je obitelj. Rođena 7. veljače 1927. u Montpellieru, Greco je odrasla blizu Bordeauxa kod djeda i bake nakon rastave svojih roditelja.</p><p>Nakon rata, nije imala ni 20 godina, a zadivila je svojom ljepotom intelektualce i umjetnike četvrti Saint-Germain-des-Prés u Parizu.</p><p>Prijateljevala je s književnicima kao što su <strong>Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir</strong> i vodila večere u mitskom kabareu "Le Tabou". U to je vrijeme upoznala i slavnog ameirčkog trubača Milesa Davisa s kojim je imala avanturu. To životno razdoblje Pariza poslije rata i u doba egzistencijalizma opisala je u autobiografskoj knjizi iz 1983. "Jujube".</p><p>Juliette Gréco preživjela je i vrijeme i modu pa su čak i mladi francuski pjevači napisali pjesme koje je snimila u svojim zadnjim albumima. Oproštajnu turneju imala je u proljeće 2015. i svoj 89. rođendan proslavila je na sceni.</p><p>Pjevačica je 2016. pretrpjela moždani udar, a u toj godini izgubila je i svoju kći jedinicu Laurence-Marie.</p><p>- Strašno mi nedostaje pjevanje. To je bio smisao mog života: pjevati! Pjevanje ispunjava potpuno, tijelo, instinkt, glava - rekla je nedavno pjevačica u intrevjuu objavljenom u srpnju.</p><p> </p>