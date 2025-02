Umrla je Playboyeva zečica (46)

Bivša Playboyeva zečica Ariane Bellamar preminula je od srčanog udara. Imala je 46 godina, a tužnu vijest potvrdio je njezin bivši suprug Tanner Slaught.

- Iako je šokantna vijest jer je imala samo 46 godina, uvjeravam vas da je to nažalost istina. Nažalost, Ariane i svi mi ostali nismo bili spremni za ovaj iznenadni preokret događaja. Arijanin sprovod financijski je izazov za mene te smo zato pokrenuli GoFundMe kampanju - rekao je.

Foto: Billy Bennight

Ariane je rođena na Floridi, ali je odrasla u Torontu. Pojavljivala se u televizijskom showu 'The Millionaire Matchmaker' te imala manje uloge u serijama 'Suicide Squad' i 'The Hangover Part III.'

Snimala se s Hughom Hefnerom i postala Playboyeva zečica. Široj javnosti postala je poznata i zbog skandala iz 2017. godine, kad je putem Twittera optužila glumca Jeremyja Pivena za neprimjereno ponašanje na setu serije 'Entourage', koja se snimala u Playboyevoj vili.

- Hey, Jeremy! Sjećaš li se kad si me stjerao u kut u svojoj prikolici na setu Entouragea? Kad si me bez pitanja hvatao za grudi?? Kad sam pokušala otići, a ti si me zgrabio za guzicu, pogledao se u ogledalo i rekao mi da smo 'prekrasan par'? #MeToo - napisala je tad.

Dodala je i kako ju je Piven u dva navrata 'stisnuo' u kut i dirao joj grudi i stražnjicu, jednom u vili i jednom na setu. Piven je odbacio sve optužbe.

Foto: Billy Bennight