TUŽNA VIJEST

Umrla je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić

Umrla je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić
Foto: HRT

Spikerima Hrvatskoga radija pridružila se 2007., iako je i prije, na Hrvatskoj televiziji, vodila emisiju Vrijeme za jazz

Kako javlja HRT, u 56. godini preminula je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić.

"Umrla je naša draga kolegica, spikerica Gordana Kovačić. Iznimno svestrana osoba, doktorica znanosti, jazz-pjevačica i autorica Poetskoga trena, naša spikerica", napisali su.

Gordana Kovačić doktorirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s užim zanimanjem za akustička i psihoakustička obilježja glasova vokalnih profesionalaca. Četiri se godine znanstveno usavršavala i u Amsterdamu.

Foto: HRT

 Spikerima Hrvatskoga radija pridružila se 2007., iako je i prije, na Hrvatskoj televiziji, vodila emisiju Vrijeme za jazz. Ljubitelji jazza poznaju i njezin pjevački glas: još od 90-ih pjevala je uz ugledne džeziste i Big Band HRT-a, a 2014. s Lukom Žužićem osnovala je glazbeni duo DuArte.

Poklonicima poezije svakako je najpoznatija kao autorica inovativnog i vrlo popularnog multimedijskog projekta Poetski tren. 

"Kolege spikeri, snimatelji, urednici informativnih i glazbenih emisija pamtit će njezin optimizam, srdačnost i srčanost, a u mnogim će emisijama i u špicama Hrvatskoga radija ostati glas Gordane Kovačić", zaključili su na HRT.

