Umrla Sophie Kinsella, autorica serijala 'Šopingholičarka'

Preminula je Sophie Kinsella, autorica svjetski popularnog serijala romana 'Šopingholičarka'. Imala je 55 godina, a tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj. Spisateljici, čije je pravo ime Madeleine Sophie Wickham, prije tri godine dijagnosticirali su agresivan oblik raka mozga, piše BBC.

- Slomljenog smo srca što objavljujemo jutrošnju smrt naše voljene Sophie (poznate i kao Maddy, poznate i kao Mummy). Preminula je mirno, a njezini posljednji dani bili su ispunjeni njezinim pravim ljubavima: obitelji i glazbom te toplinom i Božićem i radošću - napisala je njezina obitelj na Instagramu.

- Ne možemo zamisliti kakav će život biti bez njezine blistavosti i ljubavi prema životu. Unatoč bolesti, koju je podnosila s nezamislivom hrabrošću, Sophie se smatrala istinski blagoslovljenom – što je imala tako divnu obitelj i prijatelje, te što je imala izvanredan uspjeh u svojoj spisateljskoj karijeri. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i bila je zauvijek zahvalna na ljubavi koju je primila. Toliko će nam nedostajati da nam se srca lome - dodali su.

Kinsella je svoju posljednju knjigu, 'What Does It Feel Like?', objavila u listopadu prošle godine. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući serijalu o Becky Bloomwood, simpatičnoj šopingholičarki čije su avanture osvojile milijune čitatelja širom svijeta. Prva dva romana iz serijala adaptirana su u film 'Ispovijesti jedne šopingholičarke' iz 2009. godine, u kojem glavnu ulogu ima Isla Fisher.

Osim toga, Kinsella je poznata i po hitovima 'Can You Keep a Secret?' i 'The Undomestic Goddess'. Njezine su knjige prodane u više od 45 milijuna primjeraka u više od 60 zemalja te su prevedene na više od 40 jezika.

Foto: Profimedia