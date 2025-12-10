Obavijesti

IMALA JE 55 GODINA

Umrla Sophie Kinsella, autorica serijala 'Šopingholičarka'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Profimedia

Spisateljici, čije je pravo ime Madeleine Sophie Wickham, prije tri godine dijagnosticirali su agresivan oblik raka mozga

Preminula je Sophie Kinsella, autorica svjetski popularnog serijala romana 'Šopingholičarka'. Imala je 55 godina, a tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj. Spisateljici, čije je pravo ime Madeleine Sophie Wickham, prije tri godine dijagnosticirali su agresivan oblik raka mozga, piše BBC.

- Slomljenog smo srca što objavljujemo jutrošnju smrt naše voljene Sophie (poznate i kao Maddy, poznate i kao Mummy). Preminula je mirno, a njezini posljednji dani bili su ispunjeni njezinim pravim ljubavima: obitelji i glazbom te toplinom i Božićem i radošću - napisala je njezina obitelj na Instagramu.

- Ne možemo zamisliti kakav će život biti bez njezine blistavosti i ljubavi prema životu. Unatoč bolesti, koju je podnosila s nezamislivom hrabrošću, Sophie se smatrala istinski blagoslovljenom – što je imala tako divnu obitelj i prijatelje, te što je imala izvanredan uspjeh u svojoj spisateljskoj karijeri. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i bila je zauvijek zahvalna na ljubavi koju je primila. Toliko će nam nedostajati da nam se srca lome - dodali su.

Kinsella je svoju posljednju knjigu, 'What Does It Feel Like?', objavila u listopadu prošle godine. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući serijalu o Becky Bloomwood, simpatičnoj šopingholičarki čije su avanture osvojile milijune čitatelja širom svijeta. Prva dva romana iz serijala adaptirana su u film 'Ispovijesti jedne šopingholičarke' iz 2009. godine, u kojem glavnu ulogu ima Isla Fisher.

Osim toga, Kinsella je poznata i po hitovima 'Can You Keep a Secret?' i 'The Undomestic Goddess'. Njezine su knjige prodane u više od 45 milijuna primjeraka u više od 60 zemalja te su prevedene na više od 40 jezika.

Sophie Kinsella at the 2016 Edinburgh International Book Festival.
Foto: Profimedia

