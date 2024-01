Umrla zvijezda 'Beverly Hillsa'

Glumac David Gail preminuo je u 58. godini, potvrdila je u nedjelju njegova sestra Katie Colmenares na Instagramu. Uzrok smrti je nepoznat.

- Jedva da je postojao i jedan dan u mom životu da nisi bio uz mene, uvijek moj pratitelj, uvijek moj najbolji prijatelj spreman suočiti se sa svime i bilo kim sa mnom - napisala je Katie te je dodala 'da će ga svaki dan držati u svom srcu'.

Gail je utjelovio dr. Joea Scanlona u više od 200 epizoda Port Charlesa, spin-offa serije General Hospital. Osim toga, glumio je i Stuarta Carsona, zaručnika Brende Walsh (Shannen Doherty) u seriji Beverly Hills 90210, te Deana Collinsa u sapunici Savannah.

Gail, rodom iz Tampe na Floridi, rođen je 1965. Na početku karijere glumio je u 'Murder, She Wrote', 'Dr. Doggie Howser', 'Growing Pains', a 2002. pojavio se u filmu 'Bending All the Rules' s Bradleyjem Cooperom i Colleen Porch.