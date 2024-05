Umro Disneyjev pisac pjesama i Oskarovac Richard Sherman

Richard Sherman, pisao je pjesme za Disneyeve crtiće i filmove. Stoji iza poznatih Disneyjevih 'songova' koji su oduševljavali generacije, među ostalima iz Mary Poppins i Knjige o džungli. Umro je u subotu u 96. godini na Beverly Hillsu, objavio je Walt Disney Co na svojoj web stranici. Kao uzrok smrti navodi se bolest povezana s dobi, dodao je Disney.

Sa svojim bratom Robertom kao partnerom, Richard Sherman nagrađen je s dva Oscara 1965. za rad na animiranom filmu Mary Poppins.

FILE PHOTO: SHERMAN BROTHERS AT THE TIGGER MOVIE PREMIERE. | Foto: ROSE PROUSER/REUTERS

Neki od njihovih najpoznatijih pjesama uključuju i Trust in Me iz Knjige o džungli. Među filmovima koji ne pripadaju Disneyju, braća Sherman napravili su 'songove' za dječji hit iz 1968. Chitty Chitty Bang Bang.

Braća stoje iza više od 200 pjesama, imali su devet nominacija za Oscara, od čega su osvojili dva kao i tri Grammyja, te zaradili 24 zlatna i platinasta albuma tijekom desetljeća duge karijere.

- Richard Sherman bio je utjelovljenje onoga što znači biti Disneyjeva legenda, stvarajući zajedno sa svojim bratom Robertom omiljene klasike koji su postali cijenjeni dio glazbene podloge naših života - izjavio je izvršni direktor Walt Disneyja Bob Iger.

FILE PHOTO: Songwriter Richard Sherman arrives at a screening of "Wings," part of Paramount Pictures' 100th Anniversary celebration in Beverly Hills | Foto: JASON REDMOND/REUTERS

Robert Sherman umro je prije Richarda, godine 2012.