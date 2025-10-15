Umro Drew Struzan: Osmislio je postere za hit filmove koji su mnogima obilježili djetinjstvo...
Drew Struzan, poznati umjetnik i autor postera, preminuo je u 79. godini. Struzan je autor nekih od najpoznatijih filmskih postera među kojima su oni za filmove "Harry Potter", "Blade Runner", "Ratovi zvijezda", "Povratak u budućnost", "Indiana Jones"... Dizajnirao je i naslovnice albuma The Beach Boysa, Bee Geesa i Alicea Coopera. U galeriji pogledajte neke od njegovih poznatih radova uz koje su rasle generacije.
Struzanov dugogodišnji suradnik je na Instagramu objavio vijest o njegovoj smrti. "Smatram kako je važno da znate koliko je bio sretan što ste svi voljeli njegov rad", napisao je Greg Aronowitz u izjavi na Instagramu.
| Foto: Profimedia