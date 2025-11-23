Obavijesti

IMAO JE 78 GODINA

Umro glumac Zoran Đorđević

Piše 24sata,
Foto: Beogradsko dramsko pozorište

Tijekom karijere ostvario je više od 70 uloga na domaćoj sceni. Među najpoznatijima su Na leđima ježa, igrana više od 300 puta, Vesele žene windsorske, Dva viteza iz Verone, Ivkova slava...

Zoran Đorđević, dramski umjetnik, član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971., aktivni glumac i tijekom umirovljeničkih dana, preminuo je u 79. godini u Beogradu, objavili su iz kazališta na Instagramu.

Đorđević je završio glumu u klasi profesora Minje Dedića na Fakultetu dramskih umjetnosti. Cijelu karijeru posvetio je Beogradskom dramskom pozorištu. Na toj je pozornici prvi put nastupio 1968. godine u predstavi Đido, u režiji svog mentora. Bio je jedan od rijetkih glumaca koji su cijeli radni vijek proveli u istom kazalištu.

Rođen i odrastao na beogradskom Crvenom krstu, često je govorio kako je upravo ondje pogledao svoju prvu predstavu i od tada sanjao o kazalištu. Na istoj sceni odigrao je i svoju prvu profesionalnu ulogu, a glumio je i nakon umirovljenja.

Tijekom karijere ostvario je više od 70 uloga na domaćoj sceni. Među najpoznatijima su Na leđima ježa, igrana više od 300 puta, Vesele žene windsorske, Dva viteza iz Verone, Ivkova slava, Zona Zamfirova, Vječiti mladoženja, Puču, Revizor, Jazavac pred sudom, Poltron, Sabirni centar, Besnilo, Psovači i Karmen. Posebno je cijenio suradnju s redateljem Paolom Magellijem na predstavama Večeras improviziramo, Centrifugalni igrač i Trinaest božjih tričarija.

Na filmu je ostvario niz zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe naslovna uloga Mikija u njemačkoj produkciji Mikis balade, nagrađenoj u Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj. Na televiziji je glumio u serijama Diplomci, Beogradske priče, Otpisani, Vuk Karadžić, Bolji život, Porodično blago te u nagrađenoj drami Apoteka Golubović. Detalji o komemoraciji i pogrebu bit će objavljeni naknadno.

