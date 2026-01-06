Umro je Béla Tarr

Jedan od najznačajnijih mađarskih filmskih autora, Béla Tarr, preminuo je u 71. godini, ostavivši iza sebe opus koji je snažno obilježio europsku i svjetsku kinematografiju. Smrt velikana potvrdila je njegova obitelj.

Iza sebe je ostavio bogato naslijeđe, a najpoznatije filmove snimio je u crno bijeloj tehnici. "Prokletstvo", "Werckmeisterove harmonije", "Sotonski tango" i najpoznatiji "Torinski konj".

Foto: Michael Gottschalk/DPA

Široj javnosti bio je poznat i po dugogodišnjoj suradnji s književnikom Lászlóom Krasznahorkaijem, ovogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za književnost.

Posljednji film, Torinski konj, snimio je 2011. godine, nakon čega se povukao iz redateljskog posla i započeo novo razdoblje života, ostavivši iza sebe nasljeđe koje i dalje snažno utječe na generacije filmaša.