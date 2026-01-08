Umro je brat Patricka Swayzea

Sean Swayze, mlađi brat holivudske legende Patricka Swayzea, preminuo je u dobi od 63 godine. Vijest o smrti potvrdio je njegov sin Jesse Swayze. Sean je umro 15. prosinca na području Los Angelesa. Prema podacima iz smrtovnice, do koje je došao TMZ, uzrok smrti bilo je akutno krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava te teška metabolička acidoza povezana s cirozom jetre.

Riječ je o ozbiljnom stanju koje se javlja u kasnoj fazi kronične bolesti jetre. U dokumentima se također navodi da je Sean radio kao član tehničke i logističke ekipe u industriji zabave. Seanova smrt dolazi 16 godina nakon smrti njegova brata Patricka Swayzea, koji je preminuo 2009. u 58. godini nakon borbe s rakom gušterače.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Od Seana se emotivnom porukom oprostila njegova rođakinja Rachel Leon. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj Sean nosi majicu inspiriranu filmom 'Prljavi ples'. Napisala je da je bio vedar, pun života i da je s ponosom nosio majice posvećene Patricku, dodavši kako se obitelj u ovom teškom razdoblju drži zajedno.

Foto: Instagram

Film 'Prljavi ples' Patricka Swayzea učinio je svjetskom zvijezdom i donio mu nominaciju za Zlatni globus. Tijekom karijere istaknuo se i u filmu 'Duh', koji je osvojio dva Oscara, kao i u komediji 'Neobične prijateljice'.

Foto: IMDB/screenshot