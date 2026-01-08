Obavijesti

Show

Komentari 0
U 64. GODINI

Umro je brat Patricka Swayzea

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Umro je brat Patricka Swayzea
3
Foto: Instagram

Sean Swayze umro je 15. prosinca na području Los Angelesa. Prema podacima iz smrtovnice, do koje je došao TMZ, uzrok smrti bilo je akutno krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava

Admiral

Sean Swayze, mlađi brat holivudske legende Patricka Swayzea, preminuo je u dobi od 63 godine. Vijest o smrti potvrdio je njegov sin Jesse Swayze. Sean je umro 15. prosinca na području Los Angelesa. Prema podacima iz smrtovnice, do koje je došao TMZ, uzrok smrti bilo je akutno krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava te teška metabolička acidoza povezana s cirozom jetre.

PATRICK SWAYZE Bio je miljenik žena: Htio je biti profesionalni sportaš, a za hit film nije dobio ni jednu nagradu
Bio je miljenik žena: Htio je biti profesionalni sportaš, a za hit film nije dobio ni jednu nagradu

Riječ je o ozbiljnom stanju koje se javlja u kasnoj fazi kronične bolesti jetre. U dokumentima se također navodi da je Sean radio kao član tehničke i logističke ekipe u industriji zabave. Seanova smrt dolazi 16 godina nakon smrti njegova brata Patricka Swayzea, koji je preminuo 2009. u 58. godini nakon borbe s rakom gušterače.

194870359
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Od Seana se emotivnom porukom oprostila njegova rođakinja Rachel Leon. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj Sean nosi majicu inspiriranu filmom 'Prljavi ples'. Napisala je da je bio vedar, pun života i da je s ponosom nosio majice posvećene Patricku, dodavši kako se obitelj u ovom teškom razdoblju drži zajedno.

Foto: Instagram

Film 'Prljavi ples' Patricka Swayzea učinio je svjetskom zvijezdom i donio mu nominaciju za Zlatni globus. Tijekom karijere istaknuo se i u filmu 'Duh', koji je osvojio dva Oscara, kao i u komediji 'Neobične prijateljice'.

Foto: IMDB/screenshot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?
MAŠKOVIĆA HAN U PROBLEMU?

Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Kako navodi portal Bliss Talk, zaposlenici hotela Maškovića han nisu dobili posljednje tri plaće. S 1.12. se, kažu, nisu pojavili na poslu...
FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...
SVIĐA LI VAM SE?

FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...

U novoj sezoni reality showa Gospodin Savršeni odlazimo na Kretu, a u centru pozornosti su rukometaš Karlo i model Petar, koji je radio za brojne svjetske brendove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026