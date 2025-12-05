Umro je Cary-Hiroyuki Tagawa, zli čarobnjak iz Mortal Kombata

Svijet filma i videoigara ostao je siromašniji za jedno od svojih najprepoznatljivijih lica. Japansko-američki glumac Cary-Hiroyuki Tagawa, čija je uloga zlog čarobnjaka Shang Tsunga u franšizi Mortal Kombat obilježila generacije, preminuo je u četvrtak u dobi od 75 godina. Njegova glasnogovornica Penny Vizcarra potvrdila je za medije da je glumac preminuo u svom domu u Santa Barbari u Kaliforniji od posljedica moždanog udara, okružen svojom obitelji.

Tagawina karijera trajala je više od četiri desetljeća, a ostavio je neizbrisiv trag u Hollywoodu kao svestran glumac koji je svoju duboku povezanost s borilačkim vještinama maestralno prenosio na veliko platno. Iako će ga mnogi pamtiti po zlokobnom uzviku "Your soul is mine!", njegova filmografija svjedoči o umjetniku koji je bio mnogo više od ikoničnog negativca.

Put od Tokija do Hollywooda

Rođen u Tokiju 27. rujna 1950. godine, Tagawa je imao životni put obilježen stalnim promjenama. Njegov otac služio je u američkoj vojsci, zbog čega se obitelj preselila u Sjedinjene Države kada je Cary imao samo pet godina. Odrastao je na američkom jugu, u Sjevernoj Karolini, Louisiani i Teksasu, prije nego što se obitelj konačno skrasila u Kaliforniji. U jednom je intervjuu opisao to iskustvo kao izazovno: 'Biti Japanac i živjeti na jugu tijekom pedesetih bilo je prilično teško.'

Upravo je u srednjoj školi Duarte u Kaliforniji otkrio strast prema glumi. Paralelno je razvijao i drugu veliku ljubav – borilačke vještine. Studirao je na Sveučilištu Južne Kalifornije, a zatim se vratio u Japan kako bi usavršio svoje znanje kod legendarnog majstora Nakayame u Japanskoj karate asocijaciji. Kasnije je razvio vlastiti stil borilačkih vještina, Chun-Shin, koji je i podučavao u Los Angelesu.

Foto: TBM

Upravo ga je njegova posvećenost borilačkim vještinama dovela do sudbonosnog susreta. Dok je podučavao Chun-Shin, zapazio ga je slavni talijanski redatelj Bernardo Bertolucci. Ponudio mu je ulogu u svom epskom filmu Posljednji kineski car (1987.). Uloga eunuha Changa bila je Tagawin proboj u Hollywoodu u 37. godini života. Film je osvojio devet Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a Tagawi je otvorio vrata za brojne buduće projekte.

- Bilo je to zapanjujuće iskustvo. Odjednom raditi s jednim od deset najboljih redatelja na svijetu, i to u Kini... Skoro sam izlanuo: 'Koliko vam moram platiti?' Bilo je to poput ostvarenja sna - prisjetio se Tagawa rada s Bertoluccijem.

Njegova fizička sprema i poznavanje borilačkih vještina osigurali su mu uloge u akcijskim hitovima poput filma o Jamesu Bondu Dozvola za ubojstvo (1989.), Obračun u malom Tokiju (1991.) uz Dolpha Lundgrena i Brandona Leeja te Izlazeće sunce (1993.) sa Seanom Conneryjem i Wesleyjem Snipesom.

Uloga koja je obilježila generacije

Iako je imao bogatu karijeru, uloga koja ga je zacementirala u pop-kulturi bila je ona Shang Tsunga u filmskoj adaptaciji videoigre Mortal Kombat iz 1995. godine. Njegova interpretacija kradljivca duša postala je sinonim za lik, a Tagawa mu se vraćao više puta - u web-seriji Mortal Kombat: Legacy 2013. te posuđujući glas i lik za iznimno popularnu videoigru Mortal Kombat 11 2019. godine.

Ed Boon, jedan od tvoraca franšize, oprostio se od glumca na društvenim mrežama. "Danas smo izgubili legendu. Cary je bio jedinstven. Kombinirao je opasnost, stav i atleticizam u svojim ulogama i uvijek će ostati zapamćen kao čovjek koji je prvi oživio Shang Tsunga na filmu. Počivaj u miru. Tvoja duša je vječna."

Sam Tagawa je ulogu smatrao prekretnicom. 'To je definitivno ogroman dio moje karijere. Sretan sam što sam bio uključen u projekte kojih se ljudi sjećaju', izjavio je jednom prilikom.

Tagawina karijera obuhvaćala je više od 150 uloga, a surađivao je s redateljima poput Tima Burtona (Planet majmuna), Michaela Baya (Pearl Harbor) i Roba Marshalla (Memoari jedne gejše). Njegova posljednja velika uloga bila je ona ministra trgovine Nobusukea Tagomija u hvaljenoj seriji platforme Amazon Prime Video, Čovjek u visokom dvorcu.

Osim glume, njegov život obilježio je i zanimljiv duhovni put. Godine 2015. prešao je na pravoslavlje, a 2016. dobio je i rusko državljanstvo, čime je postao jedan od rijetkih holivudskih glumaca s takvim statusom.

Posljednje godine života proveo je na havajskom otoku Kauaiju sa suprugom Sally, gdje su podizali obitelj. Iza sebe je ostavio suprugu Sally, troje djece, Calena, Brynne i Canu, te dvoje unučadi, River i Theu Clayton. Njegova menadžerica Margie Weiner opisala ga je kao 'rijetku dušu'.

Foto: PIXSELL/