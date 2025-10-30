Umro jedan od likova iz 'Princa iz Bel Aira', imao je 42 godine

Floyd Roger Myers Jr., bivši dječji glumac najpoznatiji po ulozi mladog Willa Smitha u antologijskoj seriji 'Princ iz Bel Aira' preminuo je u 43. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova majka Renee Trice za TMZ.

Prema njenim riječima, glumac Floyd Roger Myers Jr. je preminuo u srijedu u ranim jutarnjim satima u svom domu u Marylandu. Kao uzrok smrti navela je srčani udar. Majka koja je sa sinom posljednji put razgovarala večer prije njegove smrti, objasnila je kako je prije toga doživio već tri srčana udara unutar tri godine.

Foto: Instagram

Njegova je glumačka karijera započela 90ih godina prošlog stoljeća, a prvu zapaženiju ulogu odigrao je u epizodi ranije spomenute serije 1992. Iste je godine utjelovio i lik Marlona Jacksona u dvodijelnoj seriji 'Obitelj Jackson - američki san'. Osam godina kasnije pojavio se i u seriji 'Young Americans'

Nakon te uloge, povukao se iz svijeta glume te postao, kako piše u opisu njegova Instagram profila, suosnivač 'Fellaship Mens Groupa', organizacije koja je posvećena mentalnom zdravlju muškaraca. Također, bio je i vlasnik tvrtke 'Dr Duct' koja se bavi čišćenjem ventilacijskih sustava, piše Daily Mail.

Foto: Instagram

Prema objavama na njegovom Instagram profilu, može se zaključiti kako je imao četvero djece, a zajedničke obiteljske fotografije često je dijelio s pratiteljima. Govorio je i o svom zdravlju pa je tako još 2023. godine priznao kako je bio u komi.