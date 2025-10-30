Obavijesti

Show

Komentari 0
FLOYD ROGER MYERS JR.

Umro jedan od likova iz 'Princa iz Bel Aira', imao je 42 godine

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Umro jedan od likova iz 'Princa iz Bel Aira', imao je 42 godine
3
Foto: Instagram

Glumac koji se kao dijete proslavio u popularnoj TV seriji preminuo je u srijedu ujutro, a tužnu vijest potvrdila je njegova majka

Floyd Roger Myers Jr., bivši dječji glumac najpoznatiji po ulozi mladog Willa Smitha u antologijskoj seriji 'Princ iz Bel Aira' preminuo je u 43. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova majka Renee Trice za TMZ.

REBOOTOMANIJA JE UZELA MAHA Ima li Hollywood još originalnih ideja? Preradom popularnih serija igraju na kartu nostalgije
Ima li Hollywood još originalnih ideja? Preradom popularnih serija igraju na kartu nostalgije

Prema njenim riječima, glumac Floyd Roger Myers Jr. je preminuo u srijedu u ranim jutarnjim satima u svom domu u Marylandu. Kao uzrok smrti navela je srčani udar. Majka koja je sa sinom posljednji put razgovarala večer prije njegove smrti, objasnila je kako je prije toga doživio već tri srčana udara unutar tri godine.

Foto: Instagram

Njegova je glumačka karijera započela 90ih godina prošlog stoljeća, a prvu zapaženiju ulogu odigrao je u epizodi ranije spomenute serije 1992. Iste je godine utjelovio i lik Marlona Jacksona u dvodijelnoj seriji 'Obitelj Jackson - američki san'. Osam godina kasnije pojavio se i u seriji 'Young Americans'

ALFONSO RIBEIRO Carlton iz serije 'Princ iz Bel-Aira' sa suprugom je stigao u Split, biste li ga prepoznali?
Carlton iz serije 'Princ iz Bel-Aira' sa suprugom je stigao u Split, biste li ga prepoznali?

Nakon te uloge, povukao se iz svijeta glume te postao, kako piše u opisu njegova Instagram profila, suosnivač 'Fellaship Mens Groupa', organizacije koja je posvećena mentalnom zdravlju muškaraca. Također, bio je i vlasnik tvrtke 'Dr Duct' koja se bavi čišćenjem ventilacijskih sustava, piše Daily Mail.

Foto: Instagram

Prema objavama na njegovom Instagram profilu, može se zaključiti kako je imao četvero djece, a zajedničke obiteljske fotografije često je dijelio s pratiteljima. Govorio je i o svom zdravlju pa je tako još 2023. godine priznao kako je bio u komi.

NA DANAŠNJI DAN Rođene su plave traperice, a film 'Otac na službenom putu' dobio je Zlatnu palmu
Rođene su plave traperice, a film 'Otac na službenom putu' dobio je Zlatnu palmu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025