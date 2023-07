Umro je glazbenik Tony Bennett

Preminuo je Tony Bennett, legendarni pop i jazz glazbenik. Imao je 96 godina. Publicistica Sylvia Weiner potvrdila je smrt glazbenika za AP; prenosi NY Post.

Glazbenik je, poručila je, preminuo u New Yorku, a uzrok smrti će se tek saznati.

Bennet se godinama borio s Alzheimerovom bolešću. Do prije nekoliko godina je Bennett još uvijek radio na svojim materijalima, a surađivao je i s Lady Gagom, s kojom je snimio zajednički jazz album 'Cheek to cheek', no nedugo nakon toga osjetio je prve probleme.