Umro je glumac Paul Sorvino

Glumac Paul Sorvino, koji se proslavio ulogama u filmu 'Goodfellas' i TV seriji 'Zakon i red', preminuo je u ponedjeljak prirodnom smrću u 83. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je njegov publicist Roger Neal u ime Paulove supruge Dee Dee Sorvino, koja je bila uz njega kada je preminuo.

- Srca su nam slomljena. Nikada više neće postojati Paul Sorvino, on je bio ljubav mog života i jedan od najvećih izvođača koji je ikada krasio platno i pozornicu - stoji u izjavi Dee Dee Sorvino.

Sorvino je otac glumica Mire Sorvino i Armande Sorvino, te glumca Michaela Sorvina.

Punim imenom Paul Anthony Sorvino, rođen je 13. travnja 1939. u Brooklynu u New Yorku. Glumio je u filmovima kao što su 'Goodfellas', 'Nixon', 'Dick Tracy', 'The Rocketeer', 'For the Love of Money', 'That Championship Season', 'Reds', 'Oh God',' A Touch of Class' i mnogim drugima.

Na televiziji je glumio u 'Zakonu i redu', a na Broadwayu u 'That Championship Season'.

