Umro je legendarni talijanski pjevač Peppino Di Capri

Legendarni talijanski pjevač, pijanist i skladatelj Peppino Di Capri, rođen kao Giuseppe Faiella, preminuo je nakon duge bolesti. Umro je u subotu na svom voljenom otoku Capriju, u vili Castiglione, mjestu koje je inspiriralo njegovo umjetničko ime i čiji je šarm utkao u svaku notu svoje glazbe.

Di Capri, koji bi 27. srpnja proslavio 87. rođendan, bio je više od glazbenika. Bio je simbol poslijeratne Italije koja je otkrivala prosperitet, optimizam i novi, bezbrižniji način života. Njegova karijera, koja je trajala više od šest desetljeća, ostavila je neizbrisiv trag.

Rođen 1939. godine, Giuseppe Faiella pokazivao je izvanredan glazbeni talent od najranije dobi. Kao četverogodišnji dječak, već je svirao klavir za američke vojnike stacionirane na Capriju tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Odrastajući na otoku koji je bio sinonim za ljepotu i glamur, mladi Giuseppe upijao je zvukove i melodije koje će kasnije oblikovati njegov jedinstveni stil.

Profesionalna karijera započela mu je krajem pedesetih godina, kada je osnovao sastav Peppino di Capri e i Suoi Rockers. Usvojivši umjetničko ime u čast svog rodnog otoka, postao je jedan od prvih talijanskih izvođača koji su spojili tradicionalnu napuljsku melodičnost s modernim ritmovima rock 'n' rolla i twista koji su stizali iz Amerike. Njegov elegantni stil i karizma pretvorili su ga u tinejdžerskog idola i jednu od prvih pravih pop zvijezda u zemlji.

Foto: Terenghi/Fotogramma

Šezdesete godine bile su desetljeće Di Caprijevog proboja. S hitovima poput 'St. Tropez Twist', talijanske verzije pjesme 'Let's Twist Again' i romantične balade 'Roberta', osvojio je srca publike i postao predvodnik glazbene revolucije. Njegova glazba uhvatila je duh ekonomskog buma, pružajući optimističnu zvučnu kulisu za generaciju koja je prihvaćala novu mladenačku kulturu. Smatrali su ga 'talijanskim Buddyjem Hollyjem', a njegov utjecaj bio je toliki da su ga i Beatlesi pozvali da nastupi kao predgrupa na njihovoj talijanskoj turneji 1965. godine.

Iako je twist s vremenom izašao iz mode, Di Caprijeva sposobnost da pjeva o ljubavi, čežnji i slomljenom srcu osigurala mu je nevjerojatnu dugovječnost. Njegova najpoznatija pjesma, 'Champagne', objavljena sedamdesetih godina, postala je neslužbena talijanska himna za svečane trenutke. Od vjenčanja i godišnjica do novogodišnjih proslava, njezini uvodni taktovi na klaviru postali su trenutno prepoznatljivi i duboko ukorijenjeni u kolektivnu svijest.

Di Capri je također ostavio dubok trag na prestižnom glazbenom festivalu u Sanremu, na kojem je nastupio rekordnih petnaest puta. Dva puta je odnio pobjedu: 1973. s pjesmom 'Un grande amore e niente più' i 1976. s 'Non lo faccio più'. Njegov doprinos talijanskoj glazbi prepoznat je i 2023. godine, kada mu je na istoj pozornici uručena nagrada za životno djelo.

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Nakon objave vijesti o smrti, brojne poruke sućuti stigle su od kolega, prijatelja i političara. Gradonačelnik Napulja, Gaetano Manfredi, izjavio je da grad 'tuguje zbog gubitka velikog glazbenika i izvođača čije su melodije nezaboravne'. Pjevač Gianni Morandi oprostio se dirljivom porukom na društvenim mrežama: 'Danas glazba ima jednu tišinu više. Zbogom, Peppino'.

Posebno emotivan bio je glazbenik Tullio De Piscopo, dugogodišnji prijatelj i suradnik.

​- S tobom odlazi naša povijesna memorija, ambasador talijanske glazbe u svijetu. Danas ne mogu pronaći riječi jer je bol prevelika. Gubim prijatelja, suputnika u glazbi i životu - napisao je De Piscopo.

Renato Zero također se oprostio od svog prijatelja i uzora.

​- Uvijek ću te nositi u srcu. Bit ćeš prisutan u svakoj misli i noti koju uspijem skladati. Znam da me nećeš zaboraviti - baš kao što ni ja neću tebe! Neka te nebo primi kako zaslužuješ.

Iza sebe je ostavio sinove Igora (u nekim izvorima Nico) iz prvog braka s Robertom Stoppa, te Edoarda i Darija iz drugog braka s Giulianom Gagliardi, koja je preminula 2019. godine. Posljednji ispraćaj održat će se u nedjelju, 12. srpnja, u bivšoj katedrali Santo Stefano na Capriju, s pogledom na slavnu Piazzettu.