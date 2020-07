- Njegova obitelj i prijatelji bit \u0107e zauvijek zahvalni za vrijeme koje smo proveli s njim. Za njegovu toplinu, legendarni smisao za humor i njegovu sposobnost da nam svaki dan govori ne\u0161to vrijedno. Zahvaljujemo svim njegovim\u00a0obo\u017eavateljima i svima koji su mu se divili na nevjerojatnoj podr\u0161ci u njegovih 60 godina karijere. Molimo za privatnost u ovom te\u0161kom gubitku - dodali su \u010dlanovi njegove obitelji.\u00a0Legendarni Regis je \u010dak u\u0161ao u Guinnessovu knjigu rekorda kao \u010dovjek koji je proveo najvi\u0161e sati na televiziji.

<p>Dugogdišnji televizijski novinar <strong>Regis Philbin</strong> preminuo je u 89. godini, piše magazin<a href="https://people.com/tv/regis-philbin-dead/" target="_blank"> People</a>. </p><p>- U izuzetno velikoj tuzi moramo podijeliti vijest kako je sinoć preminuo Regis Philbin. Umro je prirodnom smrću, samo ga je jedan mjesec dijelio od 89. rođendan - potvrdila je voditeljeva obitelj za navedeni magazin. </p><p>- Njegova obitelj i prijatelji bit će zauvijek zahvalni za vrijeme koje smo proveli s njim. Za njegovu toplinu, legendarni smisao za humor i njegovu sposobnost da nam svaki dan govori nešto vrijedno. Zahvaljujemo svim njegovim obožavateljima i svima koji su mu se divili na nevjerojatnoj podršci u njegovih 60 godina karijere. Molimo za privatnost u ovom teškom gubitku - dodali su članovi njegove obitelji. Legendarni Regis je čak ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao čovjek koji je proveo najviše sati na televiziji.</p><p>Philbin je 1998. započeo svoju ikoničnu karijeru kao izvršni producent jutarnjeg talk showa Live! with Regis and Kathie Lee zajedno s <strong>Kathie Lee Gifford</strong> (66). Ona je show napustila nakon 15 godina.</p><p>Regis je bio i izvršni producent široko popularne emisije 'Tko želi biti milijunaš?' od 1999. do 2002. Uz to, u njegov angažman bila je uključena televizijska igra 'Million Dollar Password', a vodio je i prvu sezonu realityja 'Amerika traži zvijezdu'.</p><p> </p>