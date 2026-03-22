Umro je legendarni zagorski glazbenik Radek Brodarec

Preminuo je Radek Brodarec (73), legendarni pjevač i instrumentalist čije je ime desetljećima bilo sinonim za kajkavsku popevku i glazbenu tradiciju ovog kraja, piše Zagorje.com. Zagorje je ostalo bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glazbenih simbola.

Posljednji ispraćaj održat će se u srijedu, 25. ožujka u 15 sati na mjesnom groblju u Maču, gdje će se obitelj, prijatelji i brojni poštovatelji oprostiti od umjetnika koji je obilježio jednu epohu.

Brodarec je još kao dječak zakoračio na veliku pozornicu. Davne 1966. godine prvi je put nastupio na festivalu Kajkavske popevke, gdje je izveo pjesmu „Na Sljeme“, koja će kasnije postati jedna od njegovih najprepoznatljivijih izvedbi. Tijekom bogate karijere nanizao je više od 3000 nastupa diljem svijeta, ali i jednako toliko u Hrvatskoj, istovremeno vladajući s čak 32 glazbena instrumenta.

Njegov talent prepoznat je i izvan granica domovine. Nastupao je u pariškoj Olimpiji, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana na svijetu, a među publikom se tom prilikom našao i tadašnji francuski predsjednik Charles de Gaulle.

Glazbeni put započeo je 1964. godine u Crikvenici, gdje je već na prvom festivalu odnio pobjedu s pjesmom „Snovi Crikvenice“. Tada je, uz pratnju popularnog tamburaškog orkestra, osvojio publiku i žiri s uvjerljivom prednošću, što mu je donijelo i titulu počasnog građanina tog grada.

Nedugo zatim uslijedio je nastup na prvom Krapinskom festivalu, gdje je otvorio manifestaciju upravo pjesmom „Na Sljeme, na Sljeme“. Time je započela njegova dugogodišnja povezanost s tim festivalom, na kojem je nastupio čak 40 puta. Kroz te je godine publici predstavio niz pjesama koje su postale nezaobilazan dio zagorske glazbene baštine, među kojima su „Sve počinje v Zagorju“ i „Rodnom Zagorju“.

Radek Brodarec nije bio samo izvođač, bio je ambasador kajkavske popevke. Svojim nastupima od Austrije do Novog Zelanda širio je zvuk i duh Zagorja, ostavljajući dubok trag gdje god bi se pojavio.