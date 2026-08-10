Umro je Neven Frangeš (75), istaknuti hrvatski jazz glazbenik i dugogodišnji član Porina

S velikom tugom opraštamo se od dugogodišnjeg člana i predsjednika Upravnog odbora Porina Nevena Frangeša. Njegov iznenadni odlazak duboko nas je potresao. Pamtit ćemo ga po predanosti, ljudskosti i velikom doprinosu koji je dao kulturnoj zajednici i Glazbenoj nagradi Porin, objavili su na društvenim mrežama iz Porina.

- Iskrena sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru - dodali su.

Neven Frangeš preminuo je u 76. godini. Bio je predsjednik, a potom i član Upravnog odbora glazbene nagrade Porin, predsjednik Hrvatske udruge istaknutih glazbenika te član Glavnog odbora Hrvatske glazbene unije.

Frangeš je bio hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist, orguljaš, pedagog i glazbeni producent te jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika svoje generacije.

Zagreb: Neven Frangeš, kompozitor i glazbenik | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Frangeš je glazbom bio okružen od najranije mladosti, a već sa 14 godina prvi je put nastupio sa sastavom legendarnog vibrafonista Boška Petrovića. Upravo je jazz obilježio njegov umjetnički put, tijekom kojeg je surađivao s brojnim domaćim i svjetskim glazbenicima te nastupao diljem Europe, u Sjedinjenim Američkim Državama i državama bivšeg Sovjetskog Saveza.

Rijeka: Na konferenciji za medije najavljena dodjela glazbene nagrade Porin | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Njegov opus nije bio vezan samo uz jazz. Kao aranžer i suradnik sudjelovao je na važnim albumima Drage Mlinarca, a godinama je surađivao i s Parnim valjkom. Kao skladatelj potpisao je glazbu za više od stotinu kazališnih predstava, kao i za brojne igrane, dokumentarne i animirane filmove te televizijske drame.

Posebno je mjesto u njegovu radu imao Dubrovnik. S Dubrovačkim ljetnim igrama bio je povezan više od tri desetljeća, a od 2005. do 2009. godine bio je ravnatelj njihova glazbenog programa. Na Igrama je djelovao kao skladatelj, izvođač, producent i organizator, surađujući s brojnim istaknutim hrvatskim kazališnim umjetnicima.

Split: Sve?ana dodjela glazbene nagrade Porin u Spaladium Areni | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Uz umjetnički rad, Frangeš je bio iznimno aktivan u hrvatskom glazbenom životu. Bio je predsjednik Upravnog odbora Porina, član Hrvatske glazbene unije i drugih strukovnih tijela, a značajan trag ostavio je i kao pedagog. Za svoj je rad primio brojna priznanja, među kojima su tri Porina u jazz kategoriji, više Nagrada Status za najboljeg jazz pijanista te nagrada „Josip Slavenski“.

*uz korištenje AI-ja