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IMAO JE 89 GODINA

Umro je norveški kralj Harald

Piše Maša Mai Čigir,
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Umro je norveški kralj Harald
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Foto: Nikola Solic
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Norveški kralj Harald V., preminuo je u dobi od 89 godina, a u bolnicu je primljen uslijed rijetkog krvnog oboljenja

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Norveški kralj Harald V. umro je u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Palača u Oslu priopćila je da je preminuo u petak u 06:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu. Članovi kraljevske obitelji posjetili su ga u zadnjim satima prije smrti, a mnoštvo je položilo i cvijeće kod dvorca.

FILE PHOTO: Norway's King Harald V reviews an honor guard at the Royal Palace in Amman
Foto: Muhammad Hamed

Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Haakon. Nakon 35 godina na prijestolju, ostat će zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju, prekinula tradiciju oženivši se pučankom i služila kao ujedinjujuća figura u najtežim trenucima Norveške. Kraljevski promatrači kažu da je bio prizeman, poštovan i voljen, opisujući ga kao "djeda" nacije i "narodnog kralja" - titulu koju je koristio i njegov otac, kralj Olav V.

FILE PHOTO: King Harald V of Norway makes a speech at a dinner with Britain's Prince William, Catherine, Duchess of Cambridge, and Queen Sonja of Norway at the Royal Palace in Oslo
Foto: Pool

Nakon bombaških i oružanih napada na Oslo i otok Utøya 2011. godine, Harald je apelirao na Norvežane da se međusobno podržavaju i da ne 'dopuste da ih strah preuzme'. U posljednje vrijeme, Harald i njegova obitelj suočili su se sa zdravstvenim izazovima i skandalima, posebno zbog povezanosti njegove snahe Mette-Marit s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i osude njezina sina Mariusa Borga Høibyja za silovanje. Tijekom njegove vladavine, norveška monarhija postala je egalitarnija i transparentnija u pogledu financija i zdravlja, rekao je za BBC Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, povjesničar i kraljevski dopisnik TV2. Tove Taalesen, kraljevska dopisnica za Nettavisen, opisala je pokojnog kralja kao 'jednog od nas', dok je Caroline Vagle, kraljevska stručnjakinja za časopis Se og Hør, rekla da je 'uvijek bio vrlo blizak narodu'.

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Preminuo norveški kralj Harald V. VIDEO
Preminuo norveški kralj Harald V. | Video: 24sata/Reuters
FILE PHOTO: Norway's King Harald V attends a joint statement presentation with Croatia's President Ivo Josipovic during their meeting in Zagreb
Foto: Nikola Solic

Kada se norveška nogometna reprezentacija vratila iz SAD-a nakon što je prvi put stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, Harald ih je dočekao u palači. Iza njega su ostali supruga s kojom je bio u braku gotovo 58 godina, kraljica Sonja, kći princeza Märtha Louise, sin, novi kralj Haakon, i šestero unučadi.

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