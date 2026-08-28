Umro je norveški kralj Harald

Norveški kralj Harald V. umro je u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Palača u Oslu priopćila je da je preminuo u petak u 06:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu. Članovi kraljevske obitelji posjetili su ga u zadnjim satima prije smrti, a mnoštvo je položilo i cvijeće kod dvorca.

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Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Haakon. Nakon 35 godina na prijestolju, ostat će zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju, prekinula tradiciju oženivši se pučankom i služila kao ujedinjujuća figura u najtežim trenucima Norveške. Kraljevski promatrači kažu da je bio prizeman, poštovan i voljen, opisujući ga kao "djeda" nacije i "narodnog kralja" - titulu koju je koristio i njegov otac, kralj Olav V.

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Nakon bombaških i oružanih napada na Oslo i otok Utøya 2011. godine, Harald je apelirao na Norvežane da se međusobno podržavaju i da ne 'dopuste da ih strah preuzme'. U posljednje vrijeme, Harald i njegova obitelj suočili su se sa zdravstvenim izazovima i skandalima, posebno zbog povezanosti njegove snahe Mette-Marit s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i osude njezina sina Mariusa Borga Høibyja za silovanje. Tijekom njegove vladavine, norveška monarhija postala je egalitarnija i transparentnija u pogledu financija i zdravlja, rekao je za BBC Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, povjesničar i kraljevski dopisnik TV2. Tove Taalesen, kraljevska dopisnica za Nettavisen, opisala je pokojnog kralja kao 'jednog od nas', dok je Caroline Vagle, kraljevska stručnjakinja za časopis Se og Hør, rekla da je 'uvijek bio vrlo blizak narodu'.

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Kada se norveška nogometna reprezentacija vratila iz SAD-a nakon što je prvi put stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, Harald ih je dočekao u palači. Iza njega su ostali supruga s kojom je bio u braku gotovo 58 godina, kraljica Sonja, kći princeza Märtha Louise, sin, novi kralj Haakon, i šestero unučadi.